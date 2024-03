Biels erste Bewerbung in Augsburg - Beljo wartet weiter

Der FC Augsburg surft auf der Erfolgswelle. Das hat wiederum nicht für jeden Spieler Vorteile.

Durch vier Siege in Serie hat sich der FC Augsburg in der Bundesliga auf Platz sieben katapultiert und hätte aktuell gute Chancen auf eine Teilnahme an der nächstjährigen Conference League. "Bei uns spielt dieses Europa-Thema im Moment überhaupt gar keine Rolle", versichert Arne Maier im kicker-Interview (Montagsausgabe). "Einfach den Flow mitnehmen und weiter auf der Welle reiten", gibt der Mittelfeldspieler vor.

Das gelang auch am vergangenen Donnerstag beim 4:1-Testspielsieg gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. Während Kapitän Ermedin Demirovic (Bosnien-Herzegowina) und Fredrik Jensen (Finnland) mit ihren Nationalmannschaften in den EM-Play-offs scheiterten, durften sich jene Spieler zeigen, die unter Trainer Jess Thorup zuletzt ins Hintertreffen geraten waren.

Biel zeigt sich gegen Fürth und trifft

Einer davon: Pep Biel. Den Spanier hat der FCA im Januar mit Kaufoption von Olympiakos Piräus ausgeliehen, Biel und Thorup kannten sich bereits aus gemeinsamen Zeiten beim FC Kopenhagen. Doch bisher konnte der Offensivspieler in der Bundesliga noch nicht Fuß fassen. Außer fünf Einwechslungen war nicht mehr drin, auf eine Torbeteiligung wartet Biel noch.

Im Test gegen Fürth, der ohne Zuschauer in der WWK-Arena stattfand, gab der 27-Jährige nun erstmals ein ordentliches Bewerbungsschreiben ab, trat engagiert auf, zeigte sich in vielen Offensivaktionen und belohnte sich kurz vor Schluss mit dem Siegtreffer zum 4:1, der ihm sichtlich etwas bedeutete.

Biel oder Beljo - wer ersetzt Demirovic?

Biel hofft nun auf mehr Spielzeit unter seinem ehemaligen und jetzigen Trainer Thorup, zumal am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Köln (Sonntag, 15.30 Uhr) ein Platz ganz vorne frei wird. Kapitän Demirovic fehlt aufgrund seiner fünften Gelben Karte, für die Position neben Stürmer Phillip Tietz kommen sowohl Biel als auch Dion Beljo in Frage. Der 22-jährige Kroate war ordentlich in die Spielzeit gestartet, wartet inzwischen jedoch seit einem halben Jahr auf einen Torerfolg.

Biel wäre die technisch versierte Variante, ein Freigeist, der eigentlich auf der Zehn zuhause ist, aber auch ganz vorne agieren kann. Noch muss sich der Spanier an die Körperlichkeit der Bundesliga gewöhnen, muss lernen, sich durchzusetzen und im Zweikampf stabiler zu werden. Erste Ansätze sind nun da.