Bielefelds Rechtsfuß Hack mit links im Pech

Unverschuldet war auch er einer der tragischen Helden auf Bielefelder Seite: Beim 0:0 gegen Hoffenheim verpasste Arminias Neuzugang Robin Hack erneut sein Premierentor für die Ostwestfalen in der Bundesliga.

In der 10. Minute hatten die Bielefelder Anhänger den Torschrei auf den Lippen - wie so oft in der am Ende torlosen Partie gegen Hoffenheim, gerade in der fulminanten Anfangsphase der Gastgeber. Diesmal hatte Robin Hack auf der Seite freie Bahn. Ein kurzer Sprint, ein Linksschuss des eigentlich mit dem rechten Fuß stärkeren 23-Jährigen ins lange Eck - eigentlich alles richtig gemacht. Doch der Ball prallte vom Innenpfosten zurück ins Spielfeld.

"Wir haben gut angefangen, uns aber nicht belohnt. Im Großen und Ganzen hätten wir ein, zwei Tore machen müssen", so der Neuzugang aus Nürnberg, der nicht zum ersten Mal in seiner noch kurzen Bielefelder Bundesliga-Zeit Bekanntschaft mit dem Gebälk machte und somit weiter auf seinen Premierentreffer im neuen Klub warten muss.

"Das sind diese berühmten paar Zentimeter, die dann einfach mal fehlen"

Natürlich hätte Frank Kramer seinem Akteur den Treffer gewünscht, doch auch der Coach musste über dessen Pech hadern. "Beim Hacki muss man schon sagen: Das sind diese berühmten paar Zentimeter, die dann einfach mal fehlen, wo du dann auch das kleine Quäntchen Glück brauchst, damit so einer reingeht." Kritischer ging Kramer zu den "glasklaren Chancen" seiner Bielefelder indirekt mit zwei namentlich nicht von ihm genannten tragischen Helden ins Gericht, nachdem zunächst Patrick Wimmer freistehend in optimaler Position über den Ball geschlagen und später Fabian Klos zu umständlich frei vor dem Tor agiert hatte. Kramer: "Da muss es ab und zu auch noch ein kleines bisschen zwicken und wehtun, wenn man das Ding nicht über die Linie drückt. Damit man im Training vielleicht noch ein bisschen mehr Konzentration an den Tag legt und es dann im Spiel auch wie selbstverständlich so macht."

Hacks Wiedersehen mit alten Kollegen

Aber auch Robin Hack hat seine Lektion gelernt. "Besser machen kann man, dass man ihn reinmacht…", sagte der Ex-Hoffenheimer, der nach der Partie mit seinen langjährigen Weggefährten Dennis Geiger und Kevin Akpoguma gleich zweifach die Trikots tauschte, über seinen Ball. "Er war gut geschossen, ein bisschen zu weit rechts. An den Pfosten, ein bisschen unglücklich. Ich versuche, da weiter dranzubleiben. Dann rutscht hoffentlich mal einer rein."

Insgesamt fühlt sich Hack bei den Ostwestfalen angekommen. Inzwischen Stammspieler, kann er sich mit der neuen, offensiveren Spielweise seines Teams sehr gut anfreunden. "Es ist immer gut, wenn man hoch anläuft. Wenn man dann den Ball gewinnt, ist man schon nah dran am gegnerischen Tor. Das funktioniert größtenteils schon sehr gut, vollenden müssen wir es noch - das ist das, was uns fehlt." Und das führt auch Hack zum springenden Punkt nach fünf absolvierten Bundesliga-Spieltagen. Ein Sieg stünde Bielefeld inzwischen gut zu Gesicht. "Mit der Leistung kann man zufrieden sein, mit vier Unentschieden und einer Niederlage nicht. In den nächsten Wochen muss da schon auch ein Dreier her."