Bielefelds Punktretter Laursen: "… dann bekommen wir Probleme"

Arminia Bielefeld wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Nach dem 1:1 in Augsburg scheint klar: Einen derart schwachen Auftritt wie im ersten Durchgang kann sich die Mannschaft von Trainer Frank Kramer am Samstag kaum erlauben - Borussia Dortmund ist zu Gast.

Zunächst war da die unbändige Freude über das erste Bundesligator, das obendrein im Kellerduell mit dem FC Augsburg zumindest einen Punkt sicherte und den Gegner nicht davonziehen ließ in der Tabelle. Jedoch: So ganz glücklich war Jacob Laursen, der seine Mannschaft für eine Leistungssteigerung belohnte, dann dennoch nicht. "Es ist schön, dem Team zu helfen", sagt der dänische Verteidiger, der dennoch nicht wirklich zufrieden war. Denn: "Die erste Hälfte war schrecklich."

Ein anfänglicher Auftritt, der so gar nicht passte zur verbal stets mutigen und offensiven Herangehensweise von Trainer Frank Kramer. Bielefeld agierte zunächst so, wie es der Tabellenplatz nach diesem 8. Spieltag aussagt: wie ein Absteiger, abgerutscht auf den vorletzten Rang.

Hoffnung macht, dass sich die Arminia berappelte, in das Spiel kämpfte und am Ende, wenn auch glücklich, zumindest einen Zähler rettete. Den fünften in dieser Saison, die noch keinen Sieg brachte. "Die Jungs waren sehr kritisch miteinander", berichtet Kramer von der Halbzeit in Augsburg. "Wir haben uns gemeinsam entschlossen, eine andere Halbzeit zu spielen." Die Frage, die sich jedoch stellt: Warum nicht gleich so?

Klar scheint: 45 völlig verschlafene Minuten wird sich die Arminia am Samstag gegen Dortmund kaum leisten können. "Ein top top Team", betont Punktretter Laursen und warnt eindringlich: "Wenn wir so spielen wie in der ersten Hälfte in Augbsurg, dann bekommen wir Probleme."