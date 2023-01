Bielefelds Neuzugang Schepp: Früher mit "Trikot und Schal", jetzt als Profi auf der Alm

Der Wechsel von Christopher Schepp zu Arminia Bielefeld ist perfekt. Der 22-Jährige verfolgte früher die Heimspiele selbst von der Süd. Sein neuer Trainer Daniel Scherning freut sich auf einen körperlich robusten Spieler.

Arminia Bielefeld hat sich mit Christopher Schepp verstärkt. Der 22-jährige Angreifer kommt aus der Regionalliga Nord von Blau-Weiß Lohne zum Zweitligisten nach Ostwestfalen.

DSC-Coach Daniel Scherning freut sich über den Ersatz vom vorzeitig zum VfB Stuttgart zurückgekehrten und inzwischen zu Atletico de St. Luis/Mexiko weitergewanderten Mateo Klimowicz: "Seine Torquote in der Oberliga und in der Regionalliga spricht absolut für ihn. Mit 1,92 Meter bringt er zudem eine gewisse Körperlichkeit mit."

Gute Torquote

Schepp hat in der laufenden Regionalliga-Saison in 19 Einsätzen zwölf Tore für den Aufsteiger erzielt und bekommt in Bielefeld Zeit, sich "an die Intensität und das Tempo" zwei Ligen höher gewöhnen.

Der Angreifer, der beim Tabellen-16. die Rückennummer 18 erhält, war "auf dem Markt begehrt", wie Sport-Geschäftsführer Samir Arabi verriet: "Umso schöner ist es, dass er sich für Arminia entschieden hat."

Vom Fan zum Profi

Schepp stand früher selbst mit "Trikot und Schal" auf der Bielefelder Alm. "Jetzt Teil der Mannschaft zu werden und einen Profivertrag zu unterschreiben, ist traumhaft."

Der Angreifer wird bereits am Mittwoch am ersten Training mit Ball teilnehmen und freut sich "riesig auf alles, was kommt. Samir Arabi und Daniel Scherning geben mir einen großen Vertrauensvorschuss. Dafür bin ich total dankbar."