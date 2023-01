Bielefelds Mannschaftsrat: Fraisl und Oczipka folgen auf Kapino

Mit dem nun offiziellen Abschied des einstigen Stammtorhüters Stefanos Kapino justiert sich auch die Hierarchie bei Arminia neu. Zwei Routiniers rücken auf Geheiß von Trainer Danie l Scherning in die Spielervertretung auf.

Es war der Schlusspunkt eines schleichenden Abschieds: Mit seinem Wechsel zum Schlusslicht der polnischen Ekstraklasa Miedz Lienitz macht Torhüter Stefanos Kapino einen Haken hinter das Kapitel Bielefeld. Lange hatte sich die Trennung abgezeichnet, nachdem der Grieche zunächst mit schwankenden Leistungen in den ersten Saisonpartien das Vertrauen der Bielefelder Verantwortlichen verloren, sich im August 2022 verletzt hatte und schließlich in den Planungen von Trainer Daniel Scherning gar keine Rolle mehr spielte.

Für Mainz 05, Werder Bremen und die Ostwestfalen lief der 28-Jährige seit 2015 zuvor insgesamt fünfmal in der Bundesliga auf, hinzu kommen 23 Einsätze in der 2. Liga für Bielefeld (fünf) und den SV Sandhausen (18). Im DFB-Pokal stand Kapino einmal, beim Bielefelder 7:1-Erstrundensieg in Engers Anfang der Saison, zwischen den Pfosten. Bisherige internationale Highlights seiner Karriere sind neun Partien im Tor der griechischen Nationalmannschaft sowie der Champions-League-Auftritt mit Olympiakos Piräus im September 2017 gegen Sporting Lissabon (2:3).

Zwei Ex-Schalker steigen auf

Während der aktuelle Drittletzte der 2. Liga sportlich im Tor seit geraumer Zeit auf Kapino-Nachfolger Martin Fraisl sowie als Stellvertreter zumindest zunächst auf die Youngster Arne Schulz (19) und Nils Hahne (18) setzt, übernimmt Fraisl auch in der Hierarchie der Ostwestfalen den Part Kapinos.

Sie sind absolute Leistungsträger, sehr erfahren und genießen innerhalb der Mannschaft und beim Trainerstab hohe Wertschätzung. Daniel Scherning

Der 29-jährige Österreicher, der im August nach Bielefeld kam und zuvor zuletzt für Schalke gespielt hatte, rückt in den Mannschaftsrat auf. Außerdem berief Trainer Scherning auch Linksverteidiger Bastian Oczipka (34) in die Spielervertretung. "Sie sind absolute Leistungsträger, sehr erfahren und genießen innerhalb der Mannschaft und beim Trainerstab hohe Wertschätzung. Deswegen sehe ich sie auch im Mannschaftsrat", so der Coach zur Begründung.

Dem nunmehr sechsköpfigen Gremium gehören neben Fraisl und Oczipka weiterhin auch Kapitän Fabian Klos (35), Manuel Prietl (31) sowie die Sommer-Neuzugänge Oliver Hüsing (29) und Frederik Jäkel (21) an.