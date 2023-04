Bielefelds größte Baustelle: "... das kann auf Dauer nicht gut gehen"

Nach acht Punkten aus den ersten vier Spielen unter Trainer Uwe Koschinat hat Arminia Bielefeld am Sonntag mit 2:4 in Karlsruhe verloren. Die 90 Minuten legten offen, was die größte Baustelle des Bundesliga-Absteigers ist.

Erster Rückschlag unter Uwe Koschinat: Am Sonntag verlor Bielefeld in Karlsruhe 2:4. IMAGO/Langer

Zu Beginn der Medienrunde widersprach Uwe Koschinat erst einmal dem Karlsruher Pressesprecher. Dass es ein "munteres Spielchen" gewesen sei, das sah Bielefelds Coach nach den 90 Minuten im Wildpark grundlegend anders. "Sie haben das Spiel jetzt ein bisschen verniedlicht", meinte Koschinat und sprach von "einem Fight auf allerhöchstem Niveau".

Die Arminia hatte zur Halbzeit mit 1:0 geführt, war am Ende aber als Verlierer vom Feld gegangen, weil Koschinats Mannschaft nach dem Seitenwechsel die Kontrolle verloren hatte. "Mit der Wucht des Stadions haben wir das Spiel aus der Hand gegeben", analysierte Bielefelds Trainer in Bezug auf jene Phase, in der Karlsruhe den Rückstand in nur zwölf Minuten in ein 3:1 umkehrte.

Nach 90 umkämpften Minuten hatte die Arminia viermal Aluminium getroffen und vier Gegentore kassiert - eine Zahl, die Koschinat durchaus zu denken gibt. "Für uns wäre viel mehr möglich gewesen", sagte der 51-Jährige nach dem Karlsruhe-Spiel, "aber wir müssen uns natürlich schon auch hinterfragen. Wenn wir den Plan verfolgen wollen, im Kampf um den Klassenerhalt immer vier, fünf Tore schießen zu müssen - das kann auf Dauer nicht gut gehen."

Elf Gegentore in fünf Spielen unter Koschinat

Bei Koschinats Debüt gegen Tabellenführer Darmstadt hatte Bielefeld nur einen Gegentreffer kassiert, dann dreimal deren zwei, ehe in Karlsruhe sogar vier folgten. Macht in Summe also schon elf Tore in den ersten fünf Spielen unter dem neuen Trainer. Koschinat weiß also, wo er anzusetzen hat.

Sechs Partien bleiben ihm jetzt noch, um die Arminia zu retten. Dank des guten Starts unter Koschinat stehen die Ostwestfalen momentan zwei Punkte vor Rang 16. Die Ausgangslage könnte also gewiss schlechter sein.