Bielefelds Gohlke: "Ohne die Fans wäre ich rausgegangen"

Arminia Bielefeld gelang gegen Bundesligist VfL Bochum ein Pokal-Coup - das 4:1 im Elfmeterschießen sorgte bei Spielern und Fans für lange nicht gekannte Glücksgefühle.

Als Kaito Mizuta seinen Elfmeter zum entscheidenden 4:1 und dem damit verbundenen Einzug in die 2. Pokalrunde verwandelt hatte, schien die Bielefelder Alm zu explodieren. Der Japaner, zur neuen Saison vom FSV Mainz zu den Ostwestfalen gewechselt, wurde von seinen Teamkameraden geherzt und erlebte nach eigener Aussage den "besten Abend meines Lebens", wie er nach dem Match twitterte.

Wir wollten die Fans zurückgewinnen, da haben wir heute einen wichtigen Schritt gemacht. Mitch Kniat

Und auf den Rängen lagen sich die Fans in den Armen, die in der letzten Zeit doch ein wenig mit ihren Lieblingen gefremdelt hatten. Der frenetisch gefeierte Pokalsieg könnte nach zwei Abstiegen in Serie, Fankrawallen in der Relegation und der Auftaktniederlage bei Dynamo Dresden (1:3) für einen Stimmungsumschwung sorgen. Diese Hoffnung äußerte auch Trainer Mitch Kniat, der von "einem guten Schritt zum Thema Wir-Gefühl" sprach und mit heiserer Stimme konstatierte: "Wir wollten die Fans zurückgewinnen, da haben wir heute einen wichtigen Schritt gemacht."

Gohlke geht über seine Grenzen

Dafür hatten die Bielefelder Profis auf dem Platz auch alles getan, spätestens nach der Führung durch Nicklas Shipnoski (25.) standen die Fans wie eine Wand hinter ihrem Team. Auch nach der verspielten 2:0-Führung - Merveille Biankadi hatte für den Doppelschlag gesorgt (29.) - feuerten die Anhänger ihre Mannschaft in der Verlängerung immer wieder stimmgewaltig an. "Ich hatte ab der 80. Minute Krämpfe. Ohne die Fans wäre ich rausgegangen. Mit den Fans war da ein Adrenalinkick, dann gingen Sachen, die normalerweise gar nicht gehen", sagte Gerrit Gohlke. Raus ging er nicht, sondern trat sogar vom Punkt an und verwandelte seinen Strafstoß zum zwischenzeitlichen 2:0 im Elfmeterschießen.

Es wird sich zeigen, ob die Arminen diesen Erfolg und die Euphorie auch in den Liga-Alltag transportieren können. Am kommenden Samstag (14 Uhr) wartet an selber Stelle Aufsteiger Preußen Münster auf die Kniat-Schützlinge.