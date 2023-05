Bielefelds Gegentorflut verschlimmert sich unter Koschinat

Die Euphorie nach der Übernahme von Uwe Koschinat ist in Bielefeld nach drei Niederlagen in Serie schon wieder verflogen. Vor allem die Gegentorflut bekam der Coach noch nicht in die Griff - ganz im Gegenteil.

Die Probleme bei Arminia Bielefeld schienen nach der Übernahme Uwe Koschinats behoben. Doch auf acht Punkte aus den ersten vier Spielen folgten nun drei Niederlagen. Der Absteiger erlebte auch unter dem 51-Jährigen einen Rückfall in die Vergangenheit.

Sinnbildlich dafür stehen die zahlreichen Gegentore. 54 Treffer kassierten die Ostwestfalen bisher in den 30 Spielen - nur Schlusslicht Sandhausen musste häufiger den Ball aus dem eigenen Netz holen (57-mal). 16 Gegentore fielen alleine in den sieben Spielen mit Koschinat an der Seitenlinie. Damit kassierten die Arminen noch mehr Gegentore als zuvor (vorher durchschnittlich 1,7 pro Spiel, seit Koschinat 2,3).

Bielfeld schießt durchschnittlich zwei Tore unter Koschinat

Allerdings ist dies auch auf die offensivere Spielweise zurückzuführen. Denn zur Wahrheit gehört, dass Bielefeld seit dem Trainerwechsel durchschnittlich zwei Tore pro Partie erzielte. Neben der offensiven Ausrichtung fehlte es in der Abwehr aufgrund von Änderungen aber auch an den nötigen Mechanismen.

Am Freitag gegen Fürth (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss der Trainer erneut umstellen. Guilherme Ramos verletzte sich gegen St. Pauli (1:2) an der Schulter und es ist unklar, ob der Innenverteidiger in dieser Spielzeit überhaupt nochmal zum Einsatz kommt. "Natürlich wird uns Gui fehlen, weil er zuletzt regelmäßig durch Leistung überzeugt hat. Sein Ausfall schmerzt. Wir brauchen in unserer Situation einen Sieg - und wir wollen unser Heimspiel auch für Gui gewinnen", wird Koschinat in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Hoffnungen auf einen Heimerfolg gibt den Arminen die Wucht des eigenen Stadions und sicherlich auch die Auswärtsschwäche der Franken. Das Kleeblatt gewann erst zwei Gastspiele und holte insgesamt lediglich neun Punkte in der Fremde - also ein womöglich guter Gegner, um die kurzzeitig vom Erfolg kaschierten Schwächen nicht zum Vorschein kommen zu lassen.