Bielefelds Ärger mit dem Unparteiischen: "Uns wurden zwei Tore geklaut"

Arminia Bielefeld musste sich zuhause geschlagen geben, die Art und Weise rief allerdings Diskussionen hervor. Im Fokus: Nassim Boujellab, der mit dem Referee haderte.

Nach dem 1:2 gegen Unterhaching herrschte in Bielefeld viel Ratlosigkeit - und Ärger über zwei Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns. IMAGO/Noah Wedel

Als "kuriose Partie" bezeichnete Nassim Boujellab die knappe und unglückliche 1:2-Heimniederlage von Arminia Bielefeld gegen die Spielvereinigung am Samstagabend. Kurios war im ersten Durchgang besonders die Leistung der Arminia, die nach dem klaren 3:0-Sieg gegen Tabellenschlusslicht Freiburg II eigentlich mit neuem Mut in die Partie gegen den Aufsteiger starten wollte. Stattdessen lag Bielefeld aufgrund individueller Fehler zur Halbzeit mit 0:2 hinten und konnte sich bei Torhüter Jonas Kersken bedanken, nicht noch mehr Gegentreffer kassiert zu haben.

Im zweiten Durchgang schlug dann aber das Momentum um, nachdem Merveille Biankadi die Bielefelder vom Punkt wieder herangebracht hatte (Nils Ortel hatte Fabian Klos zuvor im Strafraum getroffen). Angepeitscht von rund 15.000 Zuschauern auf der Bielefelder Alm investierte die Arminia viel, doch belohnt wurden diese Bemühungen bis zum Schluss nicht mehr. Zwei Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns taten dabei aus Sicht Boujellabs ihr Übriges - diese hätten der Arminia "das Spiel gekostet", ärgerte sich der 24-Jährige nach Abpfiff am Mikrofon von "Magenta Sport". Doch was war genau passiert?

"Keine Ahnung, was der Schiedsrichter da sagt"

Situation 1: In der 67. Spielminute hatte Nicklas Shipnoski eine Freistoß-Flanke von Louis Oppie an der Grundlinie gerettet und in der Folge Boujellab mustergültig bedient. Nach dessen vermeintlichem Ausgleichstreffer rissen die Bielefelder Akteure die Arme weit hoch, nur um Sekunden später vom Pfiff des Unparteiischen Mario Hildenbrand enttäuscht zu werden. Weshalb genau der Schiedsrichter und sein Gespann den Treffer nicht hatten zählen lassen - möglicherweise wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung Shipnoskis oder weil der Ball vermeintlich schon die Grundlinie überschritten hatte -, blieb schlussendlich allerdings undurchsichtig.

Torschütze Boujellab war sich nach der Partie jedenfalls sicher, dass sich das Spielgerät noch vor der Grundlinie befunden hatte, Trainer Mitch Kniat vermutete, dass das Gespann Shipnoski im Abseits gesehen hatte. "Keine Ahnung, was der Schiedsrichter da sagt. Das war glaube ich um zwei Meter kein Abseits", erklärte der Coach. Dass der Ball im Toraus gewesen sein soll, habe er "auch nicht gesehen". Laut Kniat habe der Unparteiische zu ihm gesagt, dass das Leder "auf gar keinen Fall" im Aus gewesen sein soll, "der ist da locker nen Meter drin".

Boujellabs Ärger über den nicht gegebenen Elfmeter

Situation 2: Auch in der Schlussphase gab es noch einmal Grund für Diskussionen, wieder stand Boujellab im Mittelpunkt. In Spielminute 83 war der dreimalige marokkanische Nationalspieler in den Strafraum der Gäste eingedrungen und dort nach einem klaren Kontakt mit dem Knie von Unterhachings Verteidiger Raphael Schifferl zu Fall gekommen. Die Pfeife von Schiedsrichter Mario Hildenbrand blieb allerdings stumm - zum Unverständnis von Boujellab.

"Das ist für mich ein ganz klarer Elfer", erklärte der 24-Jährige, nach erneuter Ansicht der Bilder wurde er noch deutlicher. "Klarer geht es nicht, bei aller Liebe", ärgerte sich Boujellab und äußerte harsche Kritik: "Wir können auch darüber reden, dass ich eine Riesenchance nicht reinmache, trotzdem wurden uns vorher zwei Tore geklaut." Deutlich kürzer fiel die Analyse seines Trainers aus, der sich dabei allerdings selbstkritisch gab. Auch er habe einen klaren Treffer gegen Boujellab gesehen, die Niederlage wolle er aber nicht auf den ausbleibenden Pfiff schieben. Seiner Meinung nach habe die Arminia die Partie bereits im ersten Durchgang verloren.

Durch die Niederlage befindet sich Bielefeld nun wieder mitten im Abstiegskampf in Liga drei - der Hoffnungsschimmer des klaren Sieges gegen Freiburg ist verglüht. Sollten die direkten Konkurrenten aus Halle und Mannheim am Sonntag gewinnen, wäre Bielefelds Vorsprung vor der Abstiegszone auf nur einen Zähler zusammengeschmolzen. Auch die Diskussionen um Trainer Kniat werden nicht leiser, nach dem Abpfiff hagelte es erneut vereinzelte "Kniat raus"-Rufe von den Rängen der Bielefelder Alm.