Bielefelder Transferpläne: "Sind bestrebt, noch etwas zu tun"

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt sprach Arminia Bielefeld Sport-Geschäftsführer Samir Arabi unter anderem über die letzten Tage des Transferfensters - und mögliche Bestrebungen des Vereins.

Mit zwei Unentschieden ist der DSC Arminia in diese Saison gestartet. Eine ordentliche Ausbeute, allerdings haben die Bielefelder in fast allen Bereichen noch Luft nach oben. Das weiß auch Trainer Frank Kramer, der vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt vor allem eines fordert: "Wir müssen besser Fußball spielen."

Die Betonung liegt dabei auf spielen, denn mit dem hat sich die Arminia bislang noch schwer getan, das Offensivspiel lahmt noch etwas. "Wir wollen uns spielerisch weiterentwickeln, ein Rad soll immer besser in das andere greifen. Dabei sind Präzision und Mut zentrale Punkte", sagt Kramer. "Mit dem Ball müssen wir klarer und sauberer sein." Er fordert aber auch Geduld: "Man kann in dieser frühen Phase nicht einfach den Schalter umlegen, wir müssen uns reinbeißen."

Wer ersetzt den gesperrten Schöpf? Vorteile bei Hack

Gegen die Hessen muss Arminias Chefcoach seine Mannschaft umbauen, denn Alessandro Schöpf fehlt wegen einer Gelb-Roten-Karte, die er am vergangenen Samstag in Fürth gesehen hatte. Ob Kramer Schöpf positionsgetreu ersetzt oder das Ganze sogar mit einem Systemwechsel vom 4-4-2 mit Raute beispielsweise zu einem 4-2-3-1 in Verbindung bringt, ist noch offen.

"Wir ziehen beides in Erwägung", sagt der 49-Jährige. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass entweder Robin Hack oder Patrick Wimmer die Position Schöpfs im linken offensiven Mittelfeld übernehmen. Leichte Vorteile hat Hack. "Für Patrick ist die Intensität noch eine kleine Umstellung, er macht es aber gut und ist auch eine Option", so Kramer.

Arabi fahndet noch nach Innenverteidigung

Gleich heiß auf seinen ersten Einsatz ist Lennart Czyborra. Der 22-jährige Linksverteidiger war erst am Dienstag vom CFC Genua verpflichtet worden. "Lennart ist sehr ehrgeizig und braucht nicht viel Anlaufzeit", sagt Kramer, der aber gleichzeitig auf die Bremse tritt. "Ich hätte keine Bedenken, doch ein bisschen Zeit sollte man ihm geben, um reinzufinden." Heißt: Jacob Laursen wird gegen Frankfurt wohl weiterhin links hinten verteidigen.

Ob es noch weitere Neuzugänge bei der Arminia geben wird, lässt Samir Arabi offen. "Aufgrund der Kadergröße (aktuell sind es 19 Feldspieler und drei Torhüter, die Red.) sind wir schon bestrebt, etwas zu tun. Schwerpunktmäßig denken wir dabei an die Position des Innenverteidigers", sagt der Sport-Geschäftsführer. "Aber alles kann, nichts muss. Ich bin zwar kein Freund davon, aber momentan kann man nicht mehr als Phrasendreschen: Wir beobachten den Markt."

Wir werden diese Spieler nicht abgeben. Samir Arabi über Amos Pieper und Stefan Ortega Moreno

Auf der Abgangsseite wird sich dagegen wahrscheinlich nichts mehr tun. Heißt auch: Die beiden Spieler mit den höchsten Marktwerten im Kader, Stefan Ortega Moreno und Amos Pieper, deren Verträge auch noch am Ende der Saison auslaufen, bleiben über den 31. August hinaus in Bielefeld. "Wir werden diese Spieler nicht abgeben", sagt Arabi klipp und klar. Der wichtigste Grund: Ortega Moreno und Pieper gehören zusammen mit Joakim Nilsson, Manuel Prietl und Fabian Klos zur Hauptachse des Bielefelder Spiels - und Arabi möchte diese Stabilität nicht gefährdet sehen.

Nach dem Frankfurt-Spiel werden drei, vielleicht sogar vier Spieler der Arminia auf Länderspielreise gehen. Schöpf (Österreich), Nilsson (Schweden) und Wimmer (U 21 Österreich) sind nominiert worden, Laursen stand auf der Vornominierungsliste Dänemarks. "Alle fahren in Risikoländer, aber nicht in Hochrisikogebiete", sagt Arabi. "Die Spielregeln sind klar: Wir müssen die Spieler abstellen. Dass man in diesen Zeiten dabei Bauchschmerzen hat, ist doch klar."