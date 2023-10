Bielefelder Talfahrt hält an - Rückschlag für 1860 - FCS holt spät und kurios einen Punkt

Bielefeld zeigte nach dem Debakel gegen Saarbrücken keine Reaktion im Ostwestfalen-Duell in Verl, die Talfahrt hält an. Für 1860 gab es mit Blick nach oben einen Rückschlag in Ulm. Saarbrücken kam in letzter Sekunde in Unterzahl kurios zum Ausgleich.

Jesper Verlaat und 1860 gingen in Ulm leer aus. IMAGO/MIS