Bielefelder Rechenspiele dank Serra

Zwei Spieltage vor Schluss steht Arminia Bielefeld auf dem 16. Platz. Doch weil der direkte Abstieg immer unwahrscheinlicher erscheint, darf der Blick nach vorne gerichtet werden. Zwei Gründe machen den Ostwestfalen Hoffnung.

Janni Serras Tor gegen den 1. FC Kaiserslautern war nicht irgendein Tor. Es war nicht nur sein siebtes Saisontor und auch nicht nur das wichtige Tor zum 2:1-Sieg in der siebten Minute der Nachspielzeit. Es war vor allem eines: Das Tor, das das Tor zum Klassenerhalt für die Arminia plötzlich wieder weit aufgestoßen hat.

Zwar liegen die Ostwestfalen zwei Spieltage vor Schluss immer noch auf dem Abstiegsrelegationsplatz 16, doch die Lage hat sich durch die zwei gewonnenen Punkte in letzter Sekunde deutlich verbessert. Zum einen beim Blick in den Rückspiegel. Da liegen der SSV Jahn Regensburg und der SV Sandhausen mit je fünf Punkten zurück, müssten also zwei Spiele gewinnen, um noch an der Arminia vorbeizuziehen. Und darauf, dass das Team von Uwe Koschinat selbst in keinem Fall mehr selbst punktet. Denn ein einziger Punkt sollte Bielefeld zur Vermeidung des direkten Abstiegs genügen, die eigene Tordifferenz (-8) ist deutlich besser als die der Regensburger (-24) und der Sandhäuser (-26).

Bielefeld darf mutig nach vorne blicken

Weil die Lage so komfortabel scheint, darf der DSC (33 Punkte) fast schon befreit den Blick nach vorne wagen, wo sich mit dem 1. FC Nürnberg (35 Punkte), Eintracht Braunschweig (36) und Hansa Rostock (37) drei Teams in greifbarer Nähe befinden. Auch hier sei gleich die Tordifferenz erwähnt, die klar zugunsten Bielefelds spricht: Nürnberg (-18), Braunschweig (-15) und Rostock (-17) müssten sich schon in gehöriger Torlaune zeigen, um sich im Zweifelsfall bei diesem Parameter durchzusetzen.

Damit es überhaupt soweit kommt, muss die Arminia aber natürlich erstmal den Rückstand aufholen. Mindestens vier Punkte, besser natürlich deren sechs müssen an den verbleibenden beiden Spieltagen her. Würden im ersten Fall die Chancen auf den Klassenerhalt immens steigen, wäre dieser im zweiten Fall gar sicher. Denn während für die Koschinat-Elf mit dem Derby gegen den SC Paderborn und dem Gastspiel in Magdeburg zwei Spiele gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel bzw. dem Mittelfeld anstehen, wird es zwischen besagtem Konkurrenten-Trio höchst brisant: Alle drei Teams können beziehungsweise werden sich noch Punkte im Saisonendspurt klauen.

Keller-Trio klaut sich gegenseitig Punkte

Denn am Sonntag kommt es bereits zum direkten Duell zwischen Nürnberg und Rostock, eine Woche später empfängt die Kogge dann die Braunschweiger zum Saisonabschluss. Klar ist also definitiv: Zwei Siege sind maximal für zwei der drei Mannschaften drin. Und damit ist auch klar: Bei zwei Bielefelder Siegen ist der Klassenerhalt sicher, denn die 39 Punkte, die man dann hätte, könnten in keinem Fall alle drei Teams überbieten - sofern eben die Tordifferenz nicht unerwarteterweise plötzlich eine andere Sprache spricht.

Was bei all den Rechenspielen nicht vergessen werden darf: Leicht werden die Aufgaben gegen den Lokalrivalen aus Paderborn, der als Vierter noch theoretische Chancen auf den Aufstieg hat, und gegen den 1. FC Magdeburg mit Sicherheit nicht. Weswegen Koschinat nach dem Sieg in Kaiserslautern ja bereits verlauten ließ: "Unsere Situation hat sich nicht elementar verbessert". Klar ist jedenfalls: Immerhin ein Punkt und die sichere Chance auf zwei weitere Spiele sollten für die Ostwestfalen drin sein - und wenn dafür wieder ein Tor in letzter Minute nötig sein sollte.