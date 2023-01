Bielefeld: Wortmann will Taten folgen lassen

Positiv, zukunfts- und zielorientiert - so stellte sich der neue Finanzgeschäftsführer der Ostwestfalen Christoph Wortmann der Öffentlichkeit vor. In diesen Tagen tritt er die Nachfolge des nach Köln gewechselten Markus Rejek bei Arminia Bielefeld an.

In der vergangenen Woche habe er nicht einmal den Weg vom Schlaf- ins Badezimmer gefunden. Der fiebrige Infekt, der ihn zum Dienstbeginn ans Bett fesselte - er soll der vorerst letzte Stolperstein für Christoph Wortmann auf dem Weg zum neuen "Geschäftsführer Finanzen" bei Arminia Bielefeld gewesen sein. In diesen Tagen beginnt der 46-Jährige auch offiziell mit seiner Arbeit für die Ostwestfalen und tritt damit die Nachfolge seines im vergangenen Herbst zum 1. FC Köln weitergezogenen Vorgängers Markus Rejek an.

Das Bewahren von Stabilität, Ruhe und Kontinuität - Eigenschaften, die den modernen Fußball ausmachten, seien erst recht auch in der aktuellen Situation weiterhin die Maßgaben in Bielefeld, nunmehr mit seinem Dazutun, so Wortmann. "Uns wird es darum gehen, und das werde ich sicherlich vorleben, uns täglich neu zu erfinden, uns selbst zu hinterfragen: Ist das, was wir gestern gemacht haben, heute noch richtig? Was wir wollen, ist, Arminia Bielefeld jeden Tag ein Stückchen besser machen." Zeitnah sollen hierfür Taten folgen. "Das, was vor uns liegt, sind die weißen Blätter im Geschichtsbuch von Arminia. Die gilt es, jetzt mit Geschichte zu füllen. Das bedeutet für mich: Positives, zukunfts- und zielorientiertes Handeln."

Mittelfristig wollen wir dadurch das Kerngeschäft Fußball stärken. Christoph Wortmann

Man wolle den Verein weiter gestalten statt verwalten. "Dazu gehört, eine wirtschaftliche Entwicklung anzustoßen. Nur dadurch werden wir irgendwann Lücken zu anderen Klubs schließen können. Mittelfristig wollen wir dadurch das Kerngeschäft Fußball stärken. Wenn uns das gelingt, fördert das wieder mehr Interesse, mehr Wachstum, mehr Möglichkeiten. Man könnte es eine positive Spirale nennen."

Tätig für Bochum, Kaiserslautern, Dortmund und Leverkusen

Die Chance, auf diese Weise gemeinsam etwas Großes auf die Beine zu stellen, sei für ihn in Bielefeld gegeben, so der gebürtige Dortmunder, der zuletzt im Marketing und Vertrieb des VfL Bochum und zuvor auch schon für den 1. FC Kaiserslautern, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen tätig war. Umsatzpotenzial sieht Wortmann, studierter Sportwissenschaftler und selbsternannter "Unternehmens-Weiterentwickler", in allen Bereichen. "Vor allem, was das Thema der Digitalisierung angeht. E-Commerce, Sponsoring, Ticketing - das sind alles Themen, die wir uns nach und nach angucken. Wenn wir uns überall um die berühmten zehn Prozent steigern, dann haben wir einen Satz gemacht."

Pläne sollen reifen. Doch daraus, dass kurzfristig die sportliche Sicherung der Spielklasse oberste Priorität besitzt, macht Wortmann keinen Hehl. "Volle Fokussierung, vielleicht auch Reduzierung auf das Wesentliche: Der Zugehörigkeit zur 2. Liga gilt es, die volle Aufmerksamkeit zu widmen." Dabei müsse man auch Erwartungshaltungen beim derzeitigen Tabellen-16. managen. "Wenn ein Verein wie Arminia unerwartet in so eine Situation gerät, ist der interne Druck sowieso vorhanden, externer Druck kommt dazu - und dann wird es irgendwann gewaltig." Umso mehr sei die Philosophie des Klubs, Dinge gemeinsam und geschlossen anzugehen, zu beherzigen. "Die Bundesliga ist ein Privileg für uns alle, die das Trikot tragen - auf oder neben dem Platz."