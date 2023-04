Bielefeld: Wortmann kündigt Einigungen mit Forte, Scherning und Henke an

Seit exakt 100 Tagen ist der neue Finanz-Geschäftsführer Christoph Wortmann bei Arminia im Amt. Und hat in dieser Zeit schon eine Menge erlebt. Für die nächsten Tage stehen Entscheidungen zu einem ehemaligen Trainertrio des Klubs bevor. Offen bleibt die Art des Auseinandergehens mit Ex-Sportchef Arabi.

Dass dieser Job nicht einfach werden würde, hat er im Vorfeld gewusst. Und dennoch. Die an diesem Ostermontag ersten exakt 100 Tage, die Christoph Wortmann als kaufmännischer Geschäftsführer für die Finanzen von Arminia Bielefeld verantwortlich zeichnet, hatten es besonders in sich: Erst die Trennung von Samir Arabi, seinem für den Sport zuständigen Partner in der Geschäftsführung, wenig später dann der Trainerwechsel von Daniel Scherning zu Uwe Koschinat. Dazu die Bemühungen um die Lizenzierung für die kommende Saison - und nicht zuletzt der auch nach dem Aufschwung der letzten Wochen noch nicht beendete Abstiegskampf in der 2. Liga, der Klubverantwortliche und Anhang in Atem hält.

"Es waren schon 100 intensive Tage, das kann man nicht anders sagen", so Wortmann. "Das mit dem 'Komm' erstmal an' war nach Tag zwei schon vorbei … Aber es macht sehr viel Spaß, weil alle vorwärts denken, die Mannschaft und Arminia Bielefeld weiterentwickeln wollen. Ich spüre ein extrem hohes Vertrauen von allen Kolleginnen und Kollegen, auch von den Gremien."

Zu den ureigenen Aufgaben des Neuen zählte, die Lizenzierungsunterlagen für die 2. und 3. Liga einzureichen. "Es gab da ein paar Hausaufgaben zu machen. Die haben wir gemacht." Dass ein Absturz in die 3. Liga unter wirtschaftlichen Aspekten eine große Herausforderung wäre, sei klar, so der frühere Bochumer. Doch auch im schlimmsten sportlichen Fall würde es wirtschaftlich definitiv weitergehen in Bielefeld, versichert er.

Über den Zuständigkeitsbereich hinaus brachte sich Wortmann mit seinen guten Kontakten in die Branche auch in die jüngste Trainersuche ein, bildete hier wie bei der noch ausstehenden Verpflichtung eines neuen Sportchefs vor allem gemeinsam mit Präsident Rainer Schütte und Aufsichtsratsboss Hartmut Ostrowski eine konstruktive Findungskommission. "Es ist bisher nicht mein Kerngeschäft gewesen, aber ich versuche, es bestmöglich auszufüllen und zu unterstützen. In enger Abstimmung mit den Gremien", sagt Wortmann.

Bielefeld könnte siebenstelligen Betrag einsparen

Ganz zu den Hauptaufgaben gehört es für den 46-Jährigen, bei den finanziell nicht auf Rosen gebetteten Ostwestfalen die laufenden Kosten möglichst gering zu halten. Dazu passt nun seine Ankündigung, schon in naher Zukunft Regelungen mit drei offiziell noch jeweils bis Juni 2024 unter Vertrag stehenden Ex-Trainern präsentieren zu können. "Wir sind mit Hochdruck dran, es ist ein Thema, das ich mir sofort genommen habe", so Wortmann. "Ich bin mir sicher, dass wir dazu in der kommenden Woche etwas über eine Einigung erzählen können."

Konkret geht es demnach um Vertragsauflösungen und Abfindungen für die früheren Cheftrainer dieser Saison Uli Forte (im August 2022 beurlaubt) und dessen Nachfolger Daniel Scherning (im März 2023 freigestellt) sowie um Co-Trainer Michael Henke (Trennung zum Jahresende 2022). Zahlen bleiben unter Verschluss. Der hier an restlichen Gehaltszahlungen insgesamt eingesparte Betrag dürfte sich jedoch für den Klub geschätzt knapp im siebenstelligen Bereich bewegen.

Zu regeln wäre abgesehen davon demnächst noch die Form des Auseinandergehens mit dem verdienten Ex-Sportchef Arabi, der offiziell Anfang März auf eigenes Bestreben von seinem unbefristeten Vertrag zurücktrat. Wortmann verweist an den hierfür zuständigen Aufsichtsrat der Fußball-GmbH: "Das ist ein Thema, das das Gremium weiter vorantreibt."