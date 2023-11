Bielefeld: "Wachstum aus uns selbst heraus" - Wortmanns Appell an die Mitglieder

Schwierige Finanzen, aber positive Ausblicke: Nach zwei Jahren des Niedergangs zeigt sich Drittligist Arminia bemüht, sich mittelfristig wieder im deutschen Profifußball zurückzumelden. Der Weg dorthin ist mit großen Anstrengungen verbunden. Weiter mitgehen will ihn der kritisierte Präsident.

"An die Grenzen des Erträglichen" habe das vergangene Geschäftsjahr seinen Verein Arminia Bielefeld gebracht. Mit offenen Worten warb Präsident Rainer Schütte am Montagabend bei der Jahreshauptversammlung der Ostwestfalen um Verständnis und neues Vertrauen. "Es gab Rückschläge, Niederlagen und Trennungen, um Korrekturen zum Besseren hinzubekommen", so der Kluboberste, der selbstkritisch anfügte: "Die Kurskorrekturen haben die Erwartungen nicht erfüllt."

In der Abwärtsspirale seien Identifikation und Nähe verloren gegangen, so Schütte. "Ich bin trotz der Fehlentscheidungen und des Misserfolgs der Überzeugung, dass nur Zusammenhalt, Vertrauen und harte Arbeit wieder Erfolg bringen können." Mit der kompletten Sanierung und dem sportlichen Aufschwung sei in den vergangenen Jahren zunächst viel Positives geschehen. Doch im Erfolg seien dann Fehler gemacht worden. "Durch das Hamsterrad der 1. Liga ist der Weg ein bisschen verlassen worden." Mit der neuen Geschäftsführung um Michael Mutzel (Sport) und Christoph Wortmann (Finanzen) habe man sich gut neu aufgestellt.

Trotz teils erheblicher Kritik der anwesenden Mitglieder an der Vereinspolitik der vergangenen Jahre, beispielsweise auch am Festhalten am Umgang mit Ex-Geschäftsführer Samir Arabi, ließ der 68-jährige Schütte selbst durchblicken, sein Amt als Präsident fortführen und sich womöglich im nächsten Jahr zur Wiederwahl stellen zu wollen, "um diesem Verein etwas zurückzugeben".

"Kraftakt und große Herausforderung"

Als "Kraftakt und große Herausforderung" bezeichnete Finanz-Geschäftsführer Wortmann den Erwerb der Lizenz für die laufende Drittligasaison. Habe der Klub trotz des sportlichen Abstiegs aus der 2. Liga wirtschaftlich in der Saison 2022/23 noch ein "gutes Ergebnis" und sogar einen Gewinn von 63 000 Euro erzielen können, so habe der erneute Abstieg große Probleme heraufbeschworen.

Vor allem der ablösefreie Verlust von Spielern, die keine Verträge für die 3. Liga besaßen, sowie der Einbruch beim Fernsehgeld sorgten für einen Lücke von rund zwölf Millionen Euro. Diese konnte laut Wortmann lediglich über zwei Transfererlöse (rund 1,5 Millionen Euro für Andres Andrade und Robin Hack), das Vorziehen von Sponsorenerlösen und eine erhebliche Kostenreduzierung verkleinert werden. Geschlossen wurde sie final durch "Unterstützung aus der regionalen Wirtschaft", dem Vernehmen nach in Höhe von rund zwei Millionen Euro. In der laufenden Saison plane man mit 21,7 Millionen Euro an Einnahmen, dem stehen Ausgaben im Lizenzspielerbereich und Spielbetrieb von 23,4 Millionen Euro gegenüber.

Podcast Italiens Entscheidungsspiel: Verpasst der Titelverteidiger die EM? Für Italien geht es am Montagabend um die direkte EM-Teilnahme. Manuel Neuer denkt derweil an einen neuen Vertrag - und ein Premier-League-Profi hat seltsame Essgewohnheiten. alle Folgen

Aufgrund bestehender Ablöse-Verpflichtungen für Spieler, die den Verein schon wieder verlassen haben, an deren Ex-Klubs schleppt Arminia in dieser und in der Saison 2024/25 noch eine Last von insgesamt rund 3,6 Millionen Euro mit sich, die etwa die Fernsehgelder in der 3. Liga komplett aufbraucht. "Geld verdienen lässt sich in der 3. Liga nicht. Wir sehen das Wachstum aus uns selbst heraus als einzige Chance", so der Appell von Christoph Wortmann. Mit erheblicher Kostenreduzierung und bereits jetzt erfolgten Steigerungen im Merchandising, Sponsoring und Kartenverkauf (10 911 Dauerkarten sind Liga-Rekord) soll die Finanzlage zumindest stabil gestaltet werden.

Neue Köpfe in der Führung

Bittet um Verständnis und neues Vertrauen: Bielefelds Präsident Rainer Schütte. imago images/pmk

Sportlich steht mittelfristig die Rückkehr in die 2. Liga fest im Visier. "Wir müssen wieder hoch, die Zahlen schreien danach", so Rainer Schütte. "Wir haben da eine große Verantwortung. Jetzt gilt es, das Neue weiterzuentwickeln", richtete der Präsident den Blick nach vorne. Positiv in die Zukunft schauen die Bielefelder zwar in schwieriger Finanzlage, aber mit einer Rekordzahl von 15 147 Mitgliedern und einigen neuen Köpfen auf der Führungsebene: Designierter Vorsitzender des künftigen Aufsichtsrats, der formal noch durch die Aktionäre der KGaA gewählt werden muss, ist der bisherige Schatzmeister und Vizepräsident Dr. Maurice Eschweiler. In den Aufsichtsrat berufen werden soll zudem Ex-Profi Manuel Hornig, als "sachverständiges Mitglied mit Sportkompetenz".