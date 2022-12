Bielefeld vor dem HSV: Die Geldrangliste der 2. Liga

Arminia Bielefeld ist "Mediengeld"-Meister der 2. Liga. Rund 19,94 Millionen Euro kassiert der Bundesliga-Absteiger in der laufenden Saison aus den Vermarktungseinnahmen der nationalen und internationalen Medienrechte.

Dem kicker liegen entsprechende Hochrechnungen der DFL aus dem Oktober vor. Kleinere Details werden im Laufe der Saison zwar noch modifiziert werden. So orientiert sich beispielsweise die Nachwuchssäule im Ausschüttungsschlüssel an den tatsächlichen Einsatzminuten lokaler Talente in einer Spielzeit.

Genauso bemisst sich die Beteiligung an den internationalen Erlösen im Unterhaus am Abschneiden in der Endtabelle. Gegenüber den beiden größten Säulen "Gleichverteilung" und "Leistung", über die aktuell zusammen 95 Prozent der nationalen Medieneinnahmen verteilt werden, fallen diese Aspekte jedoch nur geringfügig ins Gewicht. Am großen Ganzen also wird sich im Laufe der Spielzeit nur noch wenig ändern.

226 Millionen Euro fließen ins Unterhaus

Insgesamt 226,03 Millionen Euro fließen aus den Medienerlösen an die 18 Vertreter der 2. Liga. Die 18 Klubs der Bundesliga erhalten 1,0537 Milliarden Euro, also nahezu das Fünffache, spielen aber für die Gesamtvermarktung der beiden deutschen Spitzenligen eine wesentlich bedeutendere Rolle.

Den Arminen dicht auf den Fersen ist der Hamburger SV mit 19,51 Millionen Euro. Es folgen Fortuna Düsseldorf (17,16 Mio. Euro), Absteiger SpVgg Greuther Fürth (16,52 Mio. Euro) und der aktuelle Spitzenreiter der 2. Liga, der SV Darmstadt 98 (14,62 Mio. Euro).

Einst etablierte Bundesligisten wie Hannover 96 (12,16 Mio. Euro) oder der 1. FC Nürnberg (11,57 Mio. Euro) finden sich dagegen lediglich noch im Mittelfeld der Mediengeld-Tabelle wieder.

Ganz unten liegen mit dem 1. FC Kaiserslautern (8,44 Mio. Euro) und Eintracht Braunschweig (8,49 Mio. Euro) wenig überraschend zwei Aufsteiger aus der 3. Liga. Das Duo gehört wie der SV Sandhausen, Jahn Regensburg, Hansa Rostock und der dritte Aufsteiger, der 1. FC Magdeburg, zu einem Sextett, das unterhalb der Zehn-Millionen-Marke rangiert.

Warum der HSV trotz seiner mittlerweile viereinhalb-jährigen Bundesligaabsenz so weit oben rangiert und der SC Paderborn vor einem enormen Sprung steht, lesen Sie in einer weiteren Story in der gedruckten Donnerstagsausgabe des kicker oder hier im eMagazine.