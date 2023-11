Bielefeld verlängert vorzeitig mit Sarenren Bazee

Arminia Bielefeld hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Noah Joel Sarenren Bazee vorzeitig verlängert. Eine Laufzeit des neuen Kontrakts teilte der Drittligist nicht mit. Der offensive Mittelfeldspieler schloss sich im Sommer den Ostwestfalen an und in seinen bisherigen neun Drittligaspielen ein Tor erzielt.