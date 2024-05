Bielefeld verlängert mit Großer

Maximilian Großer hat seinen Vertrag bei Arminia Bielefeld vorzeitig verlängert. Der 22 Jahre alte gelernte Mittelfeldspieler, der im vergangenen Sommer vom Hamburger SV II zum DSC kam, erarbeitete sich in seiner ersten Saison auf der Alm einen Stammplatz und stand seit dem 11. Spieltag in 26 von 28 möglichen Drittliga-Partien auf dem Platz. " Er hat mit seinen gezeigten Leistungen auch einen großen Anteil daran, dass wir in der Rückrunde ligaweit die zweitwenigsten Gegentore kassiert haben", loben Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Mitch Kniat den gebürtigen Dresdener.