Bielefeld und die "psychologische Komponente, die man nicht unterschätzen sollte"

Vier Siege gab es für die Arminia bislang in dieser Saison, im Anschluss an die jeweiligen Erfolge konnten die Bielefelder aber bislang noch kein einziges Mal nachlegen. Schlimmer noch: Sie fielen in das nächste tiefe Loch.

Für die Daniel Scherning ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Serie von Niederschlägen nach Erfolgserlebnissen zu durchbrechen. Das 2:0 in Paderborn wird als Mutmacher gesehen. "Das erklärte Ziel ist es, das zweite Spiel in Folge zu gewinnen", sagte der Arminia-Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Mit einem weiteren Dreier hätten die Ostwestfalen vor allem eins: die Gewissheit, nicht auf dem letzten Tabellenplatz zu überwintern.

"Ich habe nach jedem Sieg gesagt, dass wir das Spiel darauf gewinnen wollen. Ich habe mich nicht hingestellt und gesagt: Jetzt schauen wir mal, was passiert. Das Ziel war schon immer da", erklärte Scherning. "Vielleicht ist es jetzt ein bisschen anders, weil wir auswärts gewonnen haben und jetzt Zuhause spielen. Das ist eine psychologische Komponente, die man nicht unterschätzen sollte."

Ergebnis und Leistung in Paderborn hätten dem Team Selbstvertrauen gegeben, da wolle man weitermachen, so der 39-Jährige. Paderborn sei aber Vergangenheit und abgehakt, der Fokus liege voll auf dem Spiel gegen den FCM. "Wir brauchen eine gute, mutige und intensive Leistung, um Magdeburg hier zu schlagen. Das ist das Ziel, das war aber auch in jedem anderen Spiel das Ziel", sagte Scherning.

Umbaumaßnahmen erforderlich

Die Arminia muss die erfolgreiche Elf aus dem Paderborn-Spiel umbauen. Mit Lukas Klünter (Gelb-Rot) sowie Sebastian Vasiliadis und Ivan Lepinjica (beide 5. Gelbe Karte) fehlen drei Leistungsträger. Für Klünter könnte Christian Gebauer spielen, der schon am Dienstag in den letzten 20 Minuten als Rechtsverteidiger eine gute Figur abgegeben hat. Das Bielefelder Mittelfeld wird dagegen ein anderes Gesicht bekommen. Möglich ist ein Einsatz von Manuel Prietl auf der Sechs, dazu könnte Jomaine Consbruch als Achter agieren.

Es ist aber auch möglich, dass - neben dem defensiven Prietl - Masaya Okugawa vom offensiven Flügel ins Zentrum rückt und ein anderer Akteur auf die rechte Außenbahn rückt. Denkbar wäre hier ein Einsatz von Bryan Lasme, der nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder zur Verfügung steht.

Fehlen wird der Arminia weiterhin Oliver Hüsing, sein Sprunggelenkt hält den Belastungen noch nicht stand. Ebenfalls nicht dabei - zumindest nicht auf der Bank: Samir Arabi. Der Sport-Geschäftsführer war nach dem Kaiserslautern-Spiel wegen unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für zwei Spiele bestraft worden. Das Urteil wurde nach einem Einspruch Arabis vom DFB-Sportgericht am Donnerstag bestätigt, auf eine weitere Berufung vor dem DFB-Bundesgericht verzichtet der 43-Jährige.

Der Winterfahrplan der Bielefelder

Nach dem Spiel am Sonntag trainiert die Arminia erst einmal weiter. Denn am 19. November nimmt das Scherning-Team an einem Dreierturnier in Lohne teil. Gegner sind Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen. Im Januar beziehen die Bielefelder wieder ein Trainingslager in Spanien. Vom 12. bis 19. Januar geht es erneut nach Benidorm. Der wohl letzte Test vor dem Rückrundenstart gegen Sandhausen am 29. Januar findet dann am 21. Januar gegen den Zweitliga-Konkurrenten und OWL-Nachbarn SC Paderborn statt.