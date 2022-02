Bielefeld streckte sich vergeblich nach Adamyan

Für Bielefeld hat der kommende Gegner Hoffenheim interessante Spieler in seinen Reihen: Sargis Adamyan etwa - doch der ging nun nach Brügge.

Die Formkurven beider Teams sprechen eher für Bielefeld, die grundsätzlichen Ambitionen allerdings eindeutig für Hoffenheim. Angesprochen auf den nächsten Gegner redet Arminias Sportchef Samir Arabi in höchsten Tönen über die Entwicklung im Kraichgau und die Arbeit seines Kollegen. "Man muss sagen, dass Alex Rosen und sein Team dort in den letzten Jahren einen guten Job gemacht haben. Das ist kein Neid, das ist eher Anerkennung. Du musst auch die wirtschaftlichen Mittel vernünftig einsetzen. Das haben sie gemacht."

Beim Blick auf den Hoffenheimer Kader gerät Arabi im Vorfeld der Partie am Sonntagabend fast ins Schwärmen. "Wir reden darüber, dass da ein Andrej Kramaric spielt." Diesmal allerdings fällt der Kroate wegen einer COVID-19-Erkrankung aus. Dennoch: "Wenn ich sehe, was sie sonst noch so an Offensivspielern haben, dann ist das in der Breite etwas ganz anderes als das, was wir zur Verfügung haben", so Arabi.

Nicht von ungefähr also schauten die Ostwestfalen in der vergangenen Winter-Transferphase offenbar auch nach Hoffenheim. Kurz davor war man in Bielefeld, im letzten Moment noch einen Angreifer dazuzuholen. Dem Vernehmen nach soll es sich dabei um Sargis Adamyan gehandelt haben.

Dem Wunsch des 28-Jährigen nach mehr Spielzeit kamen die Kraichgauer zwar nach. Doch Adamyan blieb nicht in der Bundesliga, sondern macht zumindest vorübergehend einen Abstecher nach Belgien. Hoffenheim verlieh den variablen Offensivspieler, der zuletzt nicht wie erhofft zu Einsätzen gekommen war, für die restliche Saison und eine Gebühr von 100.000 Euro zum belgischen Meister Club Brügge, der zudem eine Kaufoption erhalten hat.

Der Verein des Ex-TSG-Trainers Alfred Schreuder schnürte damit mutmaßlich das lukrativere Gesamtpaket rund um den aus der Jugend des 1. FC Neubrandenburg und Hansa Rostocks hervorgegangenen Armenier.

Arabi mit Entwicklung von Arminias Stürmern "happy"

Arminia kann den womöglich verpassten Deal zurzeit gut verschmerzen. Samir Arabis allgemeine Einschätzung der Situation: "Wenn ich unsere Offensivspieler sehe, wie sie sich in den letzten Wochen entwickelt haben, dann sind wir total happy."