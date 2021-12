Bielefeld, Sinsheim, Tivoli: DFB gibt Länderspielorte bekannt

Am 26. März bestreitet Deutschland das erste Länderspiel des WM-Jahres. Der Gegner steht noch nicht fest, der Spielort aber schon. Für die Frauen und die U 21 wurden auch Details bekanntgegeben.

Auf wen Hansi Flick mit seiner Elf treffen wird, hängt noch davon ab, was die Auslosung der UEFA Nations League (16. Dezember in Montreaux/Schweiz) ergeben wird. Gespielt wird jedoch auf jeden Fall in Sinsheim, das legte das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes in seiner Sitzung am Donnerstag fest.

Als weitere Termine der Nationalelf stehen ein weiteres Auswärtsländerspiel im März sowie zwischen dem 2. und 14. Juni 2022 vier Spiele in der Nations League an, im Zeitraum vom 22. bis 27. September weitere zwei. Die Auslosung der WM-Endrunde in Katar findet am 1. April 2022 statt, ab dem 14. November beginnt die Abstellungsperiode für das Turnier (21. November bis 18. Dezember).

Voss-Tecklenburg freut sich auf Bielefeld

Die Frauen werden ihr wohl entscheidendes WM-Qualifikationsspiel am Samstag, 9. April 2022 (16.10 Uhr) gegen Portugal, das man Anfang Dezember in Faro mit 3:1 geschlagen hat, in Bielefeld austragen. "Wir freuen uns, dass wir bei diesem wichtigen Spiel in Bielefeld zu Gast sind", wird Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vom DFB zitiert: "Die Schüco-Arena bietet beste Voraussetzungen für uns und dieses Topspiel."

U 21 am Tivoli gegen Lettland

Zu guter Letzt darf sich der Aachener Tivoli auf das erste Länderspiel der U 21 im Jahr 2022 freuen. Am 25. März (18.15 Uhr) trifft der Europameister im Rahmen der EM-Qualifikation auf Lettland. Das Hinspiel hatte die DFB-Elf in Riga 3:1 gewonnen. Vier Tage nach dem Lettland-Spiel wird es am 29. März in Israel ernst.

Ob Zuschauer bei den Partien zugelassen sein werden, kann aktuell seriös nicht gesagt werden. "Wir hoffen alle, dass die Lage im März 2022 es zulässt, dass wir in Aachen Zuschauer empfangen können, die mit uns in das Länderspieljahr der U 21 starten", sprach U-21-Trainer Antonio Di Salvo seinen Wunsch aus.

Der 42-Jährige dürfte sich über Fan-Unterstützung auf jeden Fall freuen, geht es doch äußerst spannend zu in der deutschen Qualifikationsgruppe B: Die DFB-Elf führt die Staffel mit 15 Punkten aus sechs Spielen aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs vor Israel (15) an, dahinter folgen Polen (13), Ungarn (7), Lettland (3) und San Marino (0).

Für die Endrunde in 2023 qualifizieren sich neben den beiden Gastgebern Rumänien und Georgien die neun Gruppenersten und der beste Gruppenzweite. Die restlichen acht Gruppenzweiten spielen in Play-offs die vier letzten Startplätze aus.