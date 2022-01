Bielefeld sichert sich die Dienste von US-Talent Bello

Arminia Bielefeld hat wie erwartet US-Boy George Bello verpflichtet - und ordnet sich damit hinten links neu.

Arminias Zukunft auf der Linksverteidigerposition wurde in Abuja geboren, besitzt neben der nigerianischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft und hat als sechsmaliger Nationalspieler der USA bei deren Qualifikation gute Chancen auf eine WM-Teilnahme. Bei Atlanta United fanden die Bielefelder George Bello, der den Ostwestfalen bei seinem Sprung nach Europa den Vorzug vor dem belgischen Mitbewerber Cercle Brügge gab. Das Gesamtpaket, die Perspektive und die Überzeugungsarbeit von Trainer Frank Kramer in den Gesprächen gaben offenbar den Ausschlag.

"Ein spannender Spieler, den wir schon länger im Blick haben", beschreibt Sportchef Samir Arabi den gerade 20 Jahre alt gewordenen Akteur, für den der Bundesligist knapp ein Jahr vor dessen Vertragsende eine erste Rate von rund 600.000 Euro zusammenkratzt - das vollständige Ablöse soll sich auf etwa 1,8 Millionen Euro belaufen. Atlanta partizipiert an einem späteren Weiterverkauf Bellos, der sich bis 2026 an den DSC bindet - für beide Ligen.

"Trotz seines jungen Alters haben wir Georges Entwicklung schon über einen längeren Zeitraum beobachtet und sind sehr froh, dass sich jetzt die Möglichkeit ergab, ihn zu verpflichten. George ist ein junger und schneller Spieler mit großem Entwicklungspotenzial", meinte DSC-Sportgeschäftsführer Samir Arabi.

Er ist ein guter Junge, der diese typisch US-amerikanische Euphorie mitbringt und etwas bewegen will. Frank Kramer

Coach Kramer freut sich auf "einen sehr schnellen und dynamischen Linksverteidiger mit ausgeprägtem Offensivdrang. Er ist ein guter Junge, der diese typisch US-amerikanische Euphorie mitbringt und etwas bewegen will."

Andrade als Alternative für die Innenverteidigung

Nach einer Eingewöhnungsphase soll Bello, der mit der Rückennummer 24 auflaufen wird, noch in der Rückrunde einen Platz im Team einnehmen können. Andres Andrade, derzeit und noch bis kurz vor dem Gladbach-Spiel am kommenden Samstag mit der Nationalelf Panamas unterwegs, wäre dann frei als Alternative für die für ihn optimale Innenverteidigung, etwa auch dann, wenn der Schwede Joakim Nilsson dort ausfällt. Gegen Borussia rückt links Jacob Laursen als verlässlicher Ersatzkandidat für Andrade in den Fokus. Der Däne soll bis zum Wochenende seine Achillessehnenprellung, erlitten beim Test gegen Paderborn (0:2), auskuriert haben.

Kein Platz mehr für Czyborra

Variationsmöglichkeiten, bei denen ein Vierter außen vor bleibt: Für Lennart Czyborra, eigentlich bis Saisonende ausgeliehen von CFC Genua, stand das Engagement in Bielefeld unter keinem glücklichen Stern. Der 22-Jährige kam nur zu vier Teileinsätzen und kehrt schon jetzt vorzeitig nach Italien zurück.