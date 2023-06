Bielefeld setzt Mutzel als Geschäftsführer ein

Ex-HSV-Sportdirektor Michael Mutzel ist neuer Sport-Geschäftsführer von Arminia Bielefeld.

Michael Mutzel heuert in Bielefeld an. Der 44-Jährige führt damit gemeinsam mit Christoph Wortmann die Geschäfte der Arminia, die nach dem Bundesliga-Abstieg vor einem Jahr nun in der Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden in die 3. Liga durchgereicht wurde.

"Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen für das in mich gesetzte Vertrauen und gehe die Aufgabe mit großer Freude und Überzeugung an. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern, Fans, Gremien, Partnern und unserem starken Umfeld sowie unseren Teams auf und neben dem Spielfeld möchte ich erfolgreich für Arminia Bielefeld arbeiten", wird Mutzel auf der Vereinswebsite zitiert. "Ich blicke positiv nach vorn und gehe unsere Herausforderungen sofort mit vollem Einsatz an."

Sportliche Neuaufstellung in der 3. Liga

"Michael Mutzel hat uns in allen Gesprächen durch seine Persönlichkeit und Expertise vollumfänglich überzeugt. Wir haben von Anfang an gespürt, wie sehr er für die Aufgabe bei Arminia Bielefeld unabhängig von der Ligazugehörigkeit brennt. Wir sehen die herausfordernden Aufgaben für die Arminia bei ihm und Christoph Wortmann als Geschäftsführer in guten Händen", erklärt Hartmut Ostrowski, Arminias Aufsichtsratsvorsitzender. "Michael Mutzel verfügt über langjährige Erfahrung im Profifußball in unterschiedlichen Funktionen und Positionen. Sein Fachwissen und sein Netzwerk wird er einbringen, um für Arminia Bielefeld die sportliche Neuaufstellung erfolgreich zu gestalten."

Zuletzt als Sportdirektor beim Hamburger SV

Als verantwortlicher Sportdirektor verpflichte die SpVgg Greuther Fürth Ex-Profi Mutzel im Dezember 2014. Er übernahm ab Februar 2016 die gesamte Leitung der Scouting-Abteilung bei der TSG Hoffenheim. Bei seiner bislang letzten Station arbeitete Mutzel als Sportdirektor für den Hamburger SV seit dem 1. April 2019.