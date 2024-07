Bielefeld schnappt sich Torjäger Hilterman

Willem II Tilburg schoss er zur Zweitliga-Meisterschaft, ab sofort geht er für Arminia Bielefeld auf Torejagd: Jeredy Hilterman landet in der 3. Liga.

Auf der Suche nach einem neuen Torjäger und damit Nachfolger von Fabian Klos ist Arminia Bielefeld in den Niederlanden fündig geworden. "Jeredy Hilterman verkörpert ein Spielerprofil, welches wir unbedingt noch für unseren Kader gewinnen wollten. Er ist ein zentraler Strafraumstürmer, dessen Stärken im Abschluss mit beiden Füßen sowie im Kopfballspiel liegen. Gleichzeitig arbeitet er im Defensivverhalten sehr gut gegen den Ball und passt deshalb perfekt zu unserer Spielidee", werden Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat am Dienstag in einer Mitteilung der Arminia zitiert.

16 Tore und acht Vorlagen in 35 Spielen

Und auch die Zahlen sprechen für Hilterman: "Durch seine bemerkenswerte Torquote in den vergangenen Jahren hat er vielfach auf sich aufmerksam gemacht", erklären die beiden DSC-Verantwortlichen weiter. Hilterman erzielte in der vergangenen Saison als Leihgabe von Almere City 16 Tore und acht Vorlagen in 35 Spielen für Willem II Tilburg in der zweiten niederländischen Liga und schoss den Verein damit zur Meisterschaft und in die Eredivisie.

Insgesamt kommt der 26 Jahre alte Stürmer auf 67 Treffer und 23 Vorlagen in 201 Begegnungen in der zweithöchsten Spielklasse der Niederlande. Für den FC Utrecht bestritt er zudem drei Erstligaspiele. Für die Nationalmannschaft Surinams kam Hilterman bislang achtmal zum Einsatz und traf zweimal.

Bielefeld ist Hiltermans erste Station außerhalb der Niederlande, ein paar Brocken Deutsch kann er aber schon, wie er in einem Vorstellungsvideo unter Beweis stellte.

"Arminia Bielefeld hat sich intensiv um mich bemüht und war in unseren Gesprächen sehr gut über mich informiert. Das hat mich beindruckt und gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Michael und Mitch haben eine sehr klare Vorstellung von der Spielweise sowie dem Auftreten der Mannschaft und wie ich dazu passe", sagt er und betont seine Vorfreude: "Die 3. Liga in Deutschland ist ein sehr intensiver Wettbewerb mit 20 Mannschaften, in dem ich mich beweisen möchte."

Zur Vertragslaufzeit machte der DSC Arminia keine Angaben.