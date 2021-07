Bielefeld: Prietl und Klos als Kapitäns-Duo

In der Mannschaftsführung geht Arminia in der kommenden Saison neue Wege. Erstmals führen zwei gleichberechtigte Spieler die Elf an. Die Wahl fiel auf zwei Routiniers und Leistungsträger.

In Wahlgang eins galt das demokratische Votum des kompletten Spielerkreises, im zweiten Teil dann die mit dem Trainer und den Beteiligten eng abgestimmte Festlegung: Zur neuen Saison geht Arminia Bielefeld mit zwei gleichberechtigten Mannschaftsführern ins Rennen. "Wir haben mit unseren Kapitänen Manuel Prietl und Fabian Klos in meinen Augen eine ideale Teamlösung gefunden, die vor allem durch die eindeutige mannschaftsinterne Wahl des Mannschaftsrats fast schon vorgegeben war", kommentiert Chefcoach Frank Kramer die finale Entscheidung in einer Mitteilung des Vereins.

"Diesen Weg des Teams gehen wir gerne und voller Überzeugung mit, da wir mit Manuel und Fabian zwei Typen haben, die auf und außerhalb des Platzes vorneweggehen und die Mannschaft mit den richtigen Impulsen auf ihrem Weg begleiten werden. Beide sollen ihre große Erfahrung an unsere jungen Spieler weitergeben, sowie die Mannschaft und den Verein top vertreten."

Im Trainingslager in der vergangenen Woche in Scheffau am Wilden Kaiser/Österreich hatte der Kader zuvor die Weichen für diesen Ausgang gestellt. Neben Prietl und Klos erhielten Torhüter Stefan Ortega Moreno, DFB-Junioren-Nationalverteidiger Amos Pieper sowie der Schweizer Cedric Brunner die meisten Stimmen ihrer Kollegen. Das Quintett bildet somit nunmehr den neuen Mannschaftsrat der Ostwestfalen.

Prietl mit besseren Karten auf die Binde

Wer sich nun tatsächlich auf dem Platz die Binde anlegen wird, hängt auch von den jeweiligen Aufstellungen Kramers ab. Präferenzen besitzt der Österreicher Prietl, der in Bielefeld bis 2024 verlängerte und im defensiven Mittelfeld als unverzichtbarer Leistungsträger als gesetzt gilt. "Ich bin stolz, dass ich gemeinsam mit Fabian dieses Amt beim DSC ausüben darf, und ich bin froh, dass er mir mit seiner langjährigen Erfahrung als Mannschaftskapitän für diese verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe mit Rat und Tat in dieser Saison zur Seite stehen wird", lässt sich der 29-Jährige zitieren.

Der bisher alleinige Kapitän Fabian Klos muss sich sportlich der neuen Konkurrenten im Angriff Jannis Serra (Kiel), Florian Krüger (Aue) und Bryan Lasme (Sochaux) erwehren. Doch auch der 33-jährige Bielefelder Kultspieler unterstrich mit guten Eindrücken in der bisherigen Vorbereitung seine Ansprüche auf die Startelf. "Wir haben uns zu dritt schnell auf diese Konstellation mit zwei gleichberechtigten Kapitänen verständigt. Prieti und ich haben uns auch sofort sehr intensiv darüber ausgetauscht und festgelegt, dass es sehr gut ist, wenn er die Binde trägt." Jetzt sei der richtige Zeitpunkt gekommen, Prietl in diese Rolle einzuführen, so Klos, der im Sommer seinen Vertrag nochmals um ein Jahr verlängert hatte, über seinen potenziellen Nachfolger im Amt. "Ich bin absolut der Meinung, dass Prieti dafür die beste Wahl ist."