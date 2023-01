Bielefeld: Ohne Sieg ins Trainingslager - Okugawa angeschlagen

Nur Ansätze konnten aus ostwestfälischer Sicht beim 0:4 im Test gegen Borussia Mönchengladbach zufriedenstellen. In Spanien soll mit Zuversicht weitergearbeitet werden. Am Samstag geht es gegen den Liga-Rivalen Holstein Kiel.

Noch sind die Ergebnisse zweitrangig. Doch bei der deftigen 0:4-Niederlage bei Erstligist Mönchengladbach konnte im Bielefelder Lager auch mit den Zahlen niemand zufrieden sein, zumal die Leistung über 90 Minuten nur phasenweise versöhnlich stimmte. Offensiv weitgehend harmlos und defensiv sowohl in Überzahl als auch im individuellen Verhalten anfällig - so präsentierte sich der aktuelle Tabellen-16. der 2. Liga am Mittwochnachmittag auf dem Nebenplatz des Borussia-Parks.

"Nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben", nannte entsprechend Rechtsverteidiger Lukas Klünter das Resultat. "Wir hatten gute Ansätze, haben viel den Ball gehabt", so der 26-Jährige auf dem TV-Kanal des Klubs über die erste Halbzeit, in der er selbst zum Einsatz gekommen war. "Wir haben das umgesetzt, was wir machen wollten. Trotzdem sind wir am Ende geknickt, dass das Ergebnis so hoch ausfiel."

"Noch einiges zu tun"

Nach zehn Tagen Winter-Vorbereitung sei man insgesamt jedoch gut dabei, zog der frühere Kölner und Berliner ein Zwischenfazit mit Zuversicht. Doch: "Wir haben noch einiges zu tun, werden das im Trainingslager aufbereiten. Dann geht es in vielen Punkten weiter. Teambuilding wird eine Sache sein, defensives und offensives Verhalten." Mut hätten die beiden Siege zum Abschluss der Hinrunde gegen Paderborn (2:0) und Magdeburg (3:1) gemacht. Klünter: "An das, was wir im letzten Jahr schon gut gemacht haben, wollen wir anknüpfen und genug Zeit haben, um uns weiterzuentwickeln."

Mit dem 1:1-Unentschieden am vergangenen Samstag gegen Drittligist SC Verl heben die Bielefelder somit an diesem Donnerstag bislang noch ohne Testspielsieg im Gepäck ins Trainingslager nach Benidorm/Spanien ab. Mit im Flieger: Der in dieser Woche mit einer Oberschenkelzerrung angeschlagen fehlende Japaner Masaya Okugawa. Gelegenheit zum ersten Erfolgserlebnis besteht für die Ostwestfalen dann am Samstag in Oliva Nova unweit des eigenen Camps, wo mit dem Liga-Rivalen Holstein Kiel der nächste Übungsgegner wartet.