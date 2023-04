Bielefeld, Nürnberg, Rostock, Sandhausen: Hält doppelt besser?

Der SV Sandhausen ist bereits der vierte Klub in dieser Saison, der in der 2. Liga zum zweiten Mal eine Trainer-Entlassung vornimmt. Mit Tomas Oral musste der zehnte Coach in dieser Saison vorzeitig gehen, nur einer hat wieder einen neuen Job.

Er machte den Anfang: Uli Forte musste in Bielefeld als erster Coach in dieser Saison seinen Stuhl räumen. IMAGO/Ulrich Hufnagel