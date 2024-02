Bielefeld nach kleinem Befreiungsschlag "weiterhin unter Druck"

Am vergangenen Spieltag endete Arminia Bielefelds Negativlauf von fünf Niederlagen mit einem 3:0 in Freiburg. Vor dem Spiel gegen Unterhaching sprach Trainer Mitch Kniat über die Gefühlslage im Team - und verschwendete keinen Gedanken an eine mögliche Pleite.

Die Luft auf der Bielefelder Alm war vor dem vergangenen Drittliga-Spieltag immer dünner geworden. Nach fünf Niederlagen in Serie musste beim Schlusslicht Freiburg II unbedingt ein Sieg her. "Man hat gemerkt, dass sich in den letzten Wochen einiges an Druck aufgebaut hat, was natürlich logisch ist, wenn die Ergebnisse nicht gepasst haben", erklärte Trainer Mitch Kniat. Doch diesmal hielt seine Mannschaft diesem Stand und setzte sich mit 3:0 durch.

"Nach dem Spiel hat man die Erleichterung nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei dem ganzen Staff, allen Leuten drumherum gespürt", erinnerte sich der 38-Jährige, der jedoch weiß: "Es ist weiterhin Druck da. Wir haben jetzt einen Sieg eingefahren und wollen daran anknüpfen."

Kniat: "Werden nicht viele Torchancen bekommen"

Gelingen soll das gegen die drittbeste Defensive der 3. Liga: die SpVgg Unterhaching. "Es ist eine sehr disziplinierte Mannschaft, die immer wieder schnell in die Ordnung kommt und wenig zulässt. Da haben wir auch angesetzt, dass wir nicht so viele Torchancen bekommen werden und fokussiert beim Abschluss sein müssen", gab Kniat einen Einblick in die Vorbereitung. Der Tabellenzehnte kassierte in 24 Begegnungen nur 24 Tore - lediglich die Torhüter bei Spitzenreiter Jahn Regensburg (22 in 25) und Verfolger Dynamo Dresden (24 in 25) mussten seltener als einmal pro Spiel hinter sich greifen.

Nicht mit von der Partie ist Rechtsverteidiger Christopher Lannert, der sich in Freiburg die fünfte Gelbe Karte abholte. Sein nomineller Vertreter Can Özkan saß zuletzt zweimal nur auf der Tribüne, allerdings nicht aus sportlichen Gründen, wie Kniat erklärte. "Wir haben da auf andere Positionen zurückgegriffen, weil wir mehr Offensive auf der Bank haben wollten. Das hatte nichts mit der Leistung zu tun." Entsprechend sei er ebenso eine Option für die Startelf am Samstag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wie Sam Schreck und Leon Schneider, die beide hinten rechts aushelfen können.

Fabian Klos musste dagegen zwar zu Beginn der Woche kürzer treten, wird aber aller Voraussicht nach auflaufen können. "Er war schon ein bisschen angeschlagen in das Spiel gegen Freiburg gegangen. Dort hat er alles rausgehauen, was ging, das erwarte ich am Wochenende wieder von ihm." Dann könnte es für den Stürmer zum 450. Einsatz im Trikot des DSC kommen.

Klar ist jedoch auch: Kann die Arminia nicht an den Auswärtssieg anknüpfen, dann dürfte es ganz schnell wieder ungemütlich werden. Schließlich beträgt der Abstand auf die Abstiegsränge weiterhin nur vier Zähler. "Was passieren kann, wenn wir verlieren - dazu gibt es von mir keine Gedankenspiele. Für mich ist das wieder ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ich gehe davon aus, dass wir wieder eine gute Leistung bringen, dann wird es erfolgreich sein", gab sich Kniat fokussiert.