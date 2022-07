Bielefeld muss länger auf Prietl verzichten

Arminia Bielefeld muss auf unbestimmte Zeit auf Manuel Prietl verzichten. Der Routinier hat sich eine Außenbandverletzung im Knie zugezogen.

Bielefeld Manuel Prietl (am Boden) fällt die kommenden Wochen aus. Getty Images

Es passierte kurz vor der Halbzeit bei der ernüchternden 0:3-Niederlage gegen Jahn Regensburg am vergangenen Sonntag: Nach einem Zweikampf mit dem Regensburger Prince Osei Owusu blieb Prietl am Boden liegen. Der 30-Jährige wurde am linken Knie behandelt, machte dann aber bis zur Pause weiter.

Zum Wiederanpfiff kam Prietl allerdings nicht mehr aus der Kabine, für ihn wurde Robin Hack eingewechselt. Am Dienstag gaben die Bielefelder nun die Diagnose bekannt: Prietl hat sich eine Verletzung am Außenband des linken Knies zugezogen, DSC-Coach Uli Forte muss "auf unbestimmte Zeit" auf den Mittelfeldmann verzichten.

Prietl spielt bereits seit Sommer 2016 auf der Alm und ist damit einer der dienstältesten Spieler im Kader der Arminia. Seitdem absolvierte der Österreicher für Bielefeld bisher 54 Bundesligaspiele (ein Tor) sowie 121 Zweitligapartien (fünf Tore).