"Bielefeld möchte Mitch verpflichten": SC Verl bestätigt DSC-Interesse an Kniat

Bei Arminia Bielefeld laufen die Planungen für die kommende Drittliga-Saison auf Hochtouren. Nach der Trennung von Uwe Koschinat kristallisiert sich ein Favorit auf die Trainer-Nachfolge heraus. Die Spur führt zum SC Verl.

Vor drei Tagen gab Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld die Trennung von Trainer Uwe Koschinat bekannt, nun kristallisiert sich dessen Nachfolger beim DSC heraus. Der Blick der Verantwortlichen in Ostwestfalen richtet sich ins nur 15 Kilometer Verl.

Beim dort ansässigen künftigen Ligakonkurrenten steht seit Februar 2022 Michel Kniat unter Vertrag, mit dem der Sportclub erneut den Klassenerhalt in der 3. Liga bejubeln durfte. Zwar steht Kniat dort noch bis 2024 unter Vertrag, doch die Verantwortlichen scheinen sich für Gespräche zu öffnen. Gegenüber der "Neuen Westfälischen" bestätigte Vorstandschef Raimund Bertels Gespräche mit dem Nachbarverein. "Ja, Arminia Bielefeld möchte Mitch gerne verpflichten, und wir stehen mit dem Verein im Austausch", so der 55-Jährige, der dabei jedoch auf das Arbeitspapier Kniats verweist und verspricht, "keine Geschenke" zu verteilen.

Klausel erloschen - Bertels stellt Lösung in Aussicht

In Verl wisse man, was man an Kniat habe - "die Spieler lieben ihn". Für den klammen DSC wird somit eine Ablösesumme fällig, will man Kniat aus seinem Vertrag herauskaufen. Bis zum 30. Mai, so berichtet die Zeitung weiter, hätte im Vertrag des 37-Jährigen eine Klausel gegriffen, die ihm einen Wechsel für 250.000 Euro ermöglicht hätte - allerdings dem Vernehmen nach nur bei Interessenten aus höheren Ligen.

Nun muss die Summe frei verhandelt verhandelt, ein Betrag zwischen 100.000 und 200.000 Euro ist im Gespräch. Doch trotz des Versprechens, keine Geschenke machen zu wollen, zeigt man sich in Verl gesprächsbereit. "Wenn ich sagen würde, es gäbe gar keine Lösung, wäre das falsch", legt Bertels dem ehemaligen Jugendtrainer des SC Paderborn offensichtlich keine allzu großen Steine in den Weg.