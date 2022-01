Bielefeld: Mehr Fans im Stadion mitten in der Stadt?

Bisher muss auch Arminia Bielefeld von einer Höchstgrenze von 750 Zuschauern für das nächste Heimspiel gegen Mönchengladbach ausgehen. Mit einer einstweiligen Anordnung per Eilverfahren will der Klub das ändern.

Als weiterer westdeutscher Bundesligist neben dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund will auch Arminia Bielefeld gerichtlich um eine höhere Zuschauerzahl für das nächste Heimspiel am Wochenende kämpfen. Der Klub werde an diesem Dienstag beim Oberverwaltungsgericht Münster einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung per Eilverfahren stellen, um die Beschränkungen der Zulassung von Zuschauern beim Besuch von Sportveranstaltungen im Freien durch die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gerichtlich überprüfen zu lassen, heißt es in einer Mitteilung.

Die aktuellen Regelungen erscheinen willkürlich. Geschäftsführung Arminia Bielefeld

Die Geschäftsführung der Ostwestfalen führt zur Begründung weiter aus: "Wir sind der Überzeugung, dass die zurzeit gültigen Beschränkungen gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und das Gleichbehandlungsgebot verstoßen. Die aktuellen Regelungen erscheinen willkürlich. Insbesondere die regionalen Unterschiede im Umgang mit den Zulassungsbeschränkungen bei Großveranstaltungen im Freien als auch die Tatsache, dass landesweit Veranstaltungen in Innenbereichen mit einer vergleichsweise sehr hohen Auslastung stattfinden dürfen, haben uns dazu veranlasst, diesen Weg der gerichtlichen Überprüfung zu bestreiten."

Nach der erneuten Verschärfung der Corona-Bestimmungen zum Jahreswechsel hatte Arminia jüngst zum Rückrunden-Heimauftakt gegen Greuther Fürth lediglich 750 Fans in der Schüco-Arena Einlass bieten können. Mit derselben Obergrenze muss nach aktuellem Stand auch für die Partie am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach gerechnet werden.

Hygeniekonzept als Argument

Als Argumente für eine zumindest teilweise Aufhebung der Kapazitätsbeschränkungen führt Arminia unter anderem das bisher so verantwortungsvolle Gesundheits- und Hygienekonzept der DFL und ihrer Klubs an. In Bielefeld sei zudem die Lage des Stadions mitten in der Stadt von Vorteil. Dadurch gebe es eine besonders hohe Anzahl an Besuchern, die am Spieltag zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Spiel gelangen. Außerdem seien in der bisherigen Saison bei Heimspielen keine Infektionen durch den Stadionbesuch nachgewiesen oder eine Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsbehörden angefragt worden.