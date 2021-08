Bielefeld: Lob und Auftrag für Lasme

Beim sehr unterhaltsamen 6:3-Pokalsieg der Bielefelder in Bayreuth stachen logischerweise besonders die Offensivspieler hervor. In der Abwehr offenbarten bewährte Kräfte aber noch ungekannte Schwächen.

"Wir haben ein spektakuläres, typisches Pokalspiel gesehen. Beiderseits wurde den Zuschauern einiges geboten. Mit dem besseren Ende für uns", brachte es Arminia-Trainer Frank Kramer auf den Punkt. Maßgeblich am 6:3-Spektakel in Bayreuth war neben seinem äußerst spielfreudigen Sturmkollegen Fabian Klos diesmal Bryan Lasme. Der neue Stürmer aus Sochaux erzielte selbst zwei Treffer und war an der Entstehung zweier weiterer Tore beteiligt.

"Er hat es gut gemacht", urteilte Kramer, der Lasme auch den Vorzug gegeben hätte, wenn Konkurrent Janni Serra (muskuläre Probleme) komplett fit gewesen wäre. Die Rechnung ging auf: "Bryan war da, er war präsent, torgefährlich, hat gearbeitet und viele Wege gemacht. Er hat auch gezeigt, dass er eine gute Dynamik hat. Das wird er auch gegen andere Gegner immer wieder nachweisen müssen", lobte Kramer und verband damit zugleich einen Auftrag für die Zukunft.

Wenn du in der Bundesliga den Gegner zum Toreschießen einlädst, wird es schwer, Spiele zu gewinnen. Alessandro Schöpf

Einer, der seine Bundesligatauglichkeit längst bewiesen hat, haderte derweil mit der mühevollen Art und Weise, mit der sich Arminia gegen den Regionalligisten hatte behaupten müssen: Alessandro Schöpf. "Gefühlt war das Ding zweimal durch und wir haben den Gegner stark gemacht und zurück ins Spiel kommen lassen. Da kann es selbst gegen einen Regionalligisten mit diesen Fans im Rücken unangenehm werden", so der Österreicher. Vor allem die defensive Fahrlässigkeit müsse man schnellstmöglich abstellen. "Wenn du in der Bundesliga den Gegner zum Toreschießen einlädst, wird es schwer, Spiele zu gewinnen." So fehlte etwa Olympia-Rückkehrer Amos Pieper in einigen Aktionen die nötige Intensität im Zweikampf, mit Keeper Stefan Ortega Moreno und Piepers Nebenmann Joakim Nilsson patzten zudem zwei sonst so verlässliche Routiniers bei den Gegentoren zwei und drei auf bisher ungekannte Weise.

Man mache sich keine Sorgen, aber Gedanken, hatte Frank Kramer auf diese Defizite angesprochen geantwortet. Insgesamt strahlte der Coach jedoch angesichts der übrigen Darbietungen vor dem anstehenden Bundesligastart auch Zuversicht aus. "Wenn wir in Zukunft in der Defensive noch etwas stabiler stehen, dann geht das auch in Ordnung."