Bielefeld: Kunze betreibt Eigenwerbung

Als Bielefelder Junge spielt er seit 2019 wieder in seiner Geburtsstadt. Dort endet im Sommer der Vertrag von Fabian Kunze bei Arminia. Aktuell macht der Mittelfeldspieler in der zentralen Defensive einen guten Job.

Die Laufleistung? Ordentlich. 12,05 Kilometer spulte Fabian Kunze jüngst gegen Union Berlin ab. Die Passquote? Überdurchschnittlich. 81 Prozent der von ihm gespielten Bälle fanden einen Bielefelder Adressaten. Die Zweikampfbilanz? Stark. 73 Prozent aller Duelle an diesem Tag entschied der 23-Jährige für sich.

Defensiv stark, offensiv ausbaufähig

Zahlen aus der kicker-Statistik, die auch Frank Kramer beeindruckt haben dürften. "Er hat sehr klar gespielt, seine Aufgabe gut erfüllt, viele Zweikämpfe gewonnen und sauber von hinten herausgespielt", konnte auch Arminias Trainer feststellen, dass sein taktischer Schachzug gegen die Hauptstädter aufgegangen war. Defensiv macht Kunze derzeit einen guten Job, ausbaufähig sind sicherlich noch die Fähigkeiten im Spiel nach vorne. Aber: Mit dem zuverlässigen Arbeiter als Absicherung an seiner Seite konnte sich etwa Sebastian Vasiliadis im zentralen Mittelfeld eine Nuance weiter vorne postieren und somit dem zentral offensiven Alessandro Schöpf noch besser zuliefern. Bielefeld dominierte somit diesen Teil des Spielfeldes, ließ Union kaum zur Entfaltung kommen.

Kunze schließt Prietl-Lücke

Kapitän Manuel Prietl fehlt seinem Team in diesem Mannschaftsteil nach seiner COVID-19-Erkrankung nach wie vor, Comebackversuche des Österreichers in Training und Spiel waren bislang noch nicht von durchschlagendem Erfolg. Kunze schließt in diesen Wochen die Lücke, kommt mittlerweile nach 16 Spielen (zehn benotet) auf einen respektablen Notenschnitt von 3,5. Mit seiner robusten, verlässlichen Art, stets hart am Gegner, betreibt er nebenbei auch Eigenwerbung für eine Verlängerung seines im Juni auslaufenden Vertrages. "Das ist nicht von diesem einen Spiel abhängig. Das Vertrauen ihm gegenüber ist da, er muss so agieren, dass das alle Seiten überzeugt", sagte Kramer zwar nach dem 1:0-Sieg am Samstag. Doch das Pendel könnte in Richtung einer weiteren Zusammenarbeit ausschlagen, so deutet es die Tendenz an.

Über Schalke zur Arminia

Für Arminia wie für Kunze könnte es auch die naheliegendste Lösung sein. Der gebürtige Bielefelder blühte einst beim für seine gute Jugendarbeit bekannten Stadtteilverein VfL Theesen auf, versuchte sich 2014/15 ein Jahr in der Schalker Knappenschmiede und erlebte 2015 bis 2019 seine ersten Jahre im Herrenfußball beim Regionalligisten SV Rödinghausen - unter anderem Seite an Seite mit Nikola Serra, dem Bruder seines heutigen Bielefelder Teamgefährten Janni Serra, und dem Highlight eines 3:2-Sieges im DFB-Pokal im August 2018 gegen Dresden, der seinerzeit das Aus für den späteren Arminia-Aufstiegscoach Uwe Neuhaus auf der Dynamo-Bank bedeutete.

In Rödinghausen trennten sich 2017 auch erstmals in der Karriere sportlich die Wege mit seinem Zwillingsbruder Lukas Kunze, den es zum VfL Osnabrück zog. Fabian unterdessen, dessen Vater Tobias einst bei den Junioren ebenfalls für Arminia kickte, spielt nunmehr seit 2019 als Bielefelder Junge wieder seiner Stadt. Nach dem Aufstieg kam er 2020/21 auf stolze 26 Einsätze in der Bundesliga. Die Marke kann er in der laufenden Spielzeit noch überbieten - eine Gelbsperre hat er gerade hinter sich. Sollte das gelingen, erhöhte sicher auch dies die Aussicht auf ein weiteres Kapitel bei den Ostwestfalen.