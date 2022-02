Bielefeld: Kramer verteidigt Wimmers fünftes Gelb

Er kam als junge Nachwuchshoffnung, inzwischen ist er längst ein Leistungsträger. Nun fehlt Patrick Wimmer im nächsten Spiel in Hoffenheim gesperrt.

Es war eine Partie ganz nach dem Geschmack des Trainers, so will er seine Mannschaft sehen. "Wir hatten sehr viel Dynamik zum gegnerischen Tor, dadurch vielleicht nicht immer die nötige Präzision, um die Situationen auch auch sauber herauszuspielen. Wir haben aber eine Menge Leidenschaft reingepackt, sind ein hohes Tempo gegangen", urteilte Bielefelds Frank Kramer nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach und zeigte sich unterm Strich "happy über den Teilerfolg".

Wieder mal ein Antreiber im Arminia-Trikot: Patrick Wimmer. Längst ist der 20-jährige Österreicher nicht mehr die Nachwuchshoffnung, sondern bereits ein Leistungsträger. Ein Irrwisch, ständig nach vorne unterwegs, im Dienst der Sache. Dass er, zentral Janni Serra und auf der linken Seite Florian Krüger die Gladbacher früh anliefen, sollte schnell Wirkung zeigen: Nach einem Ballverlust der Borussen setzte sich Wimmer rechts unwiderstehlich gegen Nico Elvedi durch und schickte Serra auf die Reise - zu dessen Traumtor mit links aus etwa 18 Meter hinein in den linken oberen Torwinkel.

Zu Recht viel Jubel um Serra, Wimmer unterdessen blieb ein Aktivposten, handelte sich aber für das Nichteinhalten des Abstands beim Blocken eines Gladbacher Freistoßes auch eine Gelbe Karte ein - die fünfte, somit fehlt er am kommenden Sonntag auswärts bei der TSG Hoffenheim.

Kramer: "Es spricht eher für ihn"

Ein Fauxpas, den Wimmers Trainer verschmerzen kann. Kramer verteidigt seinen Spieler mit dessen für sein Team so effektiven Spielweise als ständiger Unruheherd. "Es ist ärgerlich, aber er spielt mit einer Menge Dynamik und Energie, er zieht ja auch viele Gelbe Karten und bestreitet jedes Duell mit allem, was er hat." Damit ist er ein wichtiger Faktor in Arminias auf Leidenschaft und Einsatzwillen fußender Spielweise. Kramer: "Es spricht eher für ihn, dass Patrick diese Aggressivität auch hat."

Nicht erst nach dem erkämpften Unentschieden gegen starke Mönchengladbacher ist für den Coach klar, dass die Mission Klassenerhalt in Bielefeld nur auf diese Weise gelingen wird: "Intensität, Behauptungs- und Durchsetzungsvermögen. Genau diesen Weg werden wir konsequent weitergehen, ohne nach links und rechts zu gucken." Beim nächsten Mal vorübergehend auch ohne Wimmer.