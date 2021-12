Bielefeld: Kramer und der Hauch von Rotation

In Berlin erwartet Arminia zum Auftakt der englischen Woche eine qualitativ starke, aber derzeit nicht gefestigte Hertha. Für Zuversicht in Bielefeld sorgte ein zuletzt erfolgreicher Stürmer, mit der Rückkehr eines wichtigen Mittelfeldspielers wird es dagegen noch nichts.

Zwei wichtige Partien in vier Tagen - da weht selbst bei Arminia Bielefeld ein Hauch von Rotation durch die Vorbereitungen. Der Torschütze des vergangenen Wochenendes, Bryan Lasme, spielt dabei eine wichtige Rolle. Nach seinem Tor beim 1:1 gegen den 1. FC Köln überzeugte der Franzose seinen Trainer auch in den nachfolgenden Tagen nochmals. "Wenn jemand ein positives Erlebnis hatte, merkt man das gerade bei den Offensivspielern die ganze Woche im Training", berichtet Frank Kramer von Eindrücken aus den Einheiten.

Könnte Lasme somit in die Startelf rücken und die Last von Sturm-Alleinunterhalter Fabian Klos nehmen, der wohl spätestens am Dienstag im Heimspiel gegen den VfL Bochum ein wichtiger Faktor sein muss? Kramer belässt es bei Andeutungen: "Bryan ist genau wie Florian Krüger oder Janni Serra eine Option für Samstag. Das ist ja gut, dass wir so viele verschiedene Optionen haben."

Um die Bedeutung der anstehenden Auswärtsbegegnung im Olympiastadion wissen die Bielefelder genauso wie um die Schwere der Aufgabe. Kramer: "Hertha BSC ist eine Mannschaft mit viel individueller Qualität, wo Spieler einem Spiel durch eine Aktion einen Dreh geben können." Doch Arminias Coach weiß auch um die Gunst der Stunde, denn: "Sie haben es diese Saison noch nicht so gut geschafft, das als Mannschaft auf den Platz zu bekommen."

Kein Vergleich zur Vorsaison

Wie in der vergangenen Saison in der Hauptstadt auf ein 0:0 und einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf zu "zocken", kommt für den 49-Jährigen nicht infrage. "Damals hat beiden Mannschaften der Punkt geholfen, es war ja auch im Endspurt der Saison. Jetzt ist das ein ganz anderes Spiel, das kann man nicht vergleichen."

Zum Personal: Nach seiner Blinddarm-Operation konnte Linksverteidiger Lennart Czyborra erste Einheiten im läuferischen Bereich und am Ball absolvieren, fällt aber vorerst weiter ebenso aus wie wohl auch Sebastian Vasiliadis. Der Mittelfeldspieler zeigte während seiner COVID-19-Infektion leichte Symptome. Inzwischen sei er laut Kramer symptomfrei und es gehe ihm gut. Ein "Freitesten" schlug Mitte dieser Woche allerdings zunächst fehl - das Ergebnis fiel nach wie vor noch positiv aus, was die Chancen auf einen Einsatz deutlich sinken ließ.