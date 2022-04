Bielefeld: Kramer über "jeden einzelnen Punkt"

Vor den letzten, entscheidenden sechs Spielen der Saison rückt Arminias Trainer die Relationen zurecht. Nicht nur, weil es jetzt gegen vom Papier her übermächtige Gegner geht.

Ob das glücklich errungene 1:1-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Samstag die Bielefelder auf dem Weg zum Klassenerhalt entscheidend weiter gebracht hat, darüber lässt sich streiten. Nach vier Niederlagen und ohne ein eigenes erzieltes Tor jedoch bedeutete das Remis und der damit verbundene Schritt vom vorletzten Platz auf den Relegationsplatz immerhin eine kleine Trendwende. "Alles, was positiv ist und dir ein gutes Gefühl geben kann, ist wichtig", urteilte entsprechend Frank Kramer. "Wenn sich der Punktgewinn lohnt und es sich in der Tabelle zeigt, nimmt man das positiv zur Kenntnis."

Die Partie gegen die Stuttgarter nahm der Bielefelder Trainer zum Anlass, die Relationen im Kleinen und im Großen zurechtzurücken. "Wir haben gegen den VfB gespielt, der einen guten Lauf hatte. Mir und der Mannschaft war klar, dass das eine harte Nuss wird und man über den Kampf zum Spiel finden muss." So wurde das Ergebnis angesichts des deutlichen Chancenplus der Gäste aus dem Blickwinkel der Ostwestfalen eher zu einem Teilerfolg.

Große Erfolge wären es zweifellos, wenn es in den nächsten beiden Spielen gegen vom Papier und den Möglichkeiten her übermächtige Gegner Zählbares gibt: Auswärts gegen den - obschon angeschlagenen - VfL Wolfsburg und anschließend daheim gegen den FC Bayern. "Ich will die nächsten zwei Aufgaben nicht zusammenpacken", sagt Kramer jedoch und blickt dafür lieber auf das gesamte Restprogramm seines Teams: "Es sind noch sechs Spiele. Wir müssen gucken, dass wir uns jetzt nur auf die nächste Aufgabe konzentrieren, die ist beim VfL Wolfsburg."

"Was ist für Arminia Bielefeld einfach in der Bundesliga?"

Das Kräftemessen mit den wirtschaftlich deutlich besser situierten Niedersachsen nimmt der 49-Jährige zum Anlass für eine grundsätzliche Sinnfrage: "Was ist für Arminia Bielefeld einfach in der Bundesliga? Wir wissen ganz genau, dass wir jeden einzelnen Punkt, den wir ergattern können, wertschätzen sollten und müssen, weil wir ihn uns hart verdienen müssen. Wenn man sich die Voraussetzungen anschaut, dann müssten wir das eine oder andere Spiel ja gar nicht spielen." In der Tat wäre es für die Bielefelder ein aussichtsloses Ansinnen, würden stets allein der Etat und die damit verbundenen Möglichkeiten auf dem Transfermarkt oder im Gehaltsgefüge über Siege oder Niederlagen entscheiden. Kramer: "Aber es ist das Schöne am Fußball, dass man auch mit einem guten Teamgeist und einem Wahnsinnsaufwand, Entschlossenheit und Geschlossenheit etwas erreichen kann."

