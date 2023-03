Bielefeld: Koschinats "Geschenk" zum Klos-Rekordspiel

Besondere Spiele hat er schon viele mit Arminia erlebt. Dieses 408. war noch einmal richtig speziell für den Kapitän des Teams. Auch, weil ein Trainer, der gerade erst seit zwei Tagen dabei war, das richtige Gefühl besaß.

Die Vereinsstatistik, in der alle Pflichtspielbegegnungen des Klubs verewigt sind, brachte es an den Tag: Gegen Darmstadt 98 absolvierte Kapitän Fabian Klos am vergangenen Samstag seinen 408. Einsatz für Arminia Bielefeld und zog damit mit der inzwischen 70-jährigen Torwart-Legende Wolfgang Kneib gleich.

Jubiläumsspiel als Omen

Eigentlich "nur" ein weiterer Meilenstein für den inzwischen selbst 35 Jahre alten Kultspieler, und dennoch ein sehr spezieller. "Ich hatte ein gutes Gefühl", sagte Klos nach dem 3:1-Sieg gegen den Tabellenführer, zu dem er selbst maßgeblich beigetragen hatte, und streifte seine inzwischen elfeinhalb Jahre in Bielefeld. "Ich habe, glaube ich, kein Jubiläumsspiel verloren. Das war ein gutes Omen, ein sehr schöner Tag."

Einer, zu dem auch der gerade erst zwei Tage zuvor von den Ostwestfalen unter Vertrag genommene Uwe Koschinat sein persönliches "Geschenk" beisteuerte. "Dass Fabi in seinem Jubiläumsspiel zu Hause trifft…", freute sich der neue Trainer und erlaubte Einblicke in seine Überlegungen während des Spiels.

Er hat eine echte Ausstrahlung. Ich habe einfach den Mut gehabt und die totale Überzeugung, ihn bis zum Schluss draufzulassen. Uwe Koschinat

Da gab es zunächst den Gedanken, den allmählich erschöpften Klos vorzeitig vom Feld zu holen und ihn in der Schlussphase durch den frischen Janni Serra zu ersetzen. Dann aber habe er sich an Momente als gegnerischer Trainer in Spielen gegen Bielefeld erinnert, in denen er immer einen immens großen Respekt vor der Gestalt eines Fabian Klos gehabt habe, so Koschinat. "Er hat eine echte Ausstrahlung. Ich habe einfach den Mut gehabt und die totale Überzeugung, ihn bis zum Schluss draufzulassen."

Drehbuchfinale auch dank Klos

Klos spielte durch - und sorgte gemeinsam mit dem Bielefelder Team gegen Darmstadt für ein Finale, das ein Drehbuchautor kaum besser hätte erfinden können. Erst verhalf Klos mit einer Kopfballvorlage seinem langjährigen Mitspieler Manuel Prietl, der noch zuvor bei der Führung der "Lilien" gepatzt hatte, zu dessen 1:1-Ausgleich. "Ich freue mich für Manuel und weiß, wie sehr ihn die letzten Wochen beschäftigt haben, als er nicht im Kader stand", so Klos über den Österreicher, der bei den Nominierungen des in der vorigen Woche beurlaubten Trainer Daniel Scherning zuletzt zweimal durchs Raster gefallen war.

Dem Traumtor eines weiteren in jüngster Zeit wenig berücksichtigten Spielers, Benjamin Kanuric, zum 2:1 folgte dann schließlich, ebenfalls in der Nachspielzeit, Klos‘ großer Auftritt im eigenen Rekordspiel. Eine verunglückte Klärung per Kopf außerhalb des Strafraums von Darmstadts Keeper Marcel Schuhen stibitzte der Stürmer und brachte den Ball in der ihm typischen Manier flach aus 30 Metern direkt im leeren Tor unter - genau vor den Augen der begeisterten Fans auf der Südtribüne.

Klos blickt nach vorn

Danach gab es kein Halt mehr auf Arminia-Seite. "Es war ein außergewöhnlicher, schöner Moment, weil man gemerkt hat, wie im ganzen Stadion die Emotionen losgebrochen sind", zeigte Klos trotz aller Erfahrung Gefühle. Zugleich zeigte er Verständnis für die Kritik des Anhangs in den zuletzt so schwachen Wochen der Bielefelder. "Es ist unsere Pflicht, als Mannschaft in Vorlauf zu gehen. Wichtig ist, dass wir nun am Freitag so weitermachen." Dann sollen gegen den 1. FC Nürnberg die nächsten Punkte für den Klassenerhalt in der 2. Liga gesichert werden.