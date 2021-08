Bielefeld holt Keeper Kapino aus Bremen

Die Arminia hat einen neuen Torwart gefunden: Stefanos Kapino wechselt von Werder Bremen nach Bielefeld und erhält einen Vertrag bis 2023. Der neue Mann trainiert am Donnerstag schon mit der Mannschaft mit.

"Mit Stefanos haben wir nun einen erfahrenen Torhüter gefunden, der mit seinen Qualitäten sehr gut zu unserer Mannschaft passt und unser Torhütertrio komplettiert", so Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC Arminia Bielefeld, auf der Website des Bundesligisten über den Neuzugang.

Kapino wird sich allerdings hinter Stefan Ortega einordnen müssen, der die klare Nummer eins bei den Bielefeldern ist und unter anderem in der vergangenen Saison in der Bundesliga seine große Klasse unter Beweis gestellt hat. Aber diese Rolle kennt der 27-Jährige schon, denn auch in Bremen kam er nicht an Stammkeeper Jiri Pavlenka vorbei. In der vergangenen Rückrunde wurde er dann an den SV Sandhausen ausgeliehen, wo er als Nummer eins 18 Spiele in der 2. Bundesliga machte.

"Bei Arminia wird Tradition großgeschrieben und mit Herz und Verstand an einer erfolgreichen Zukunft gearbeitet. Damit kann ich mich zu 100 Prozent identifizieren. Ich habe nach einer Perspektive gesucht, bei der ich mich gemeinsam mit einer Mannschaft kontinuierlich weiter entwickeln kann. Ich bin sicher, dass ich das hier kann", freut sich Kapino, der in Bremen zum Saisonstart das Duell um die Nummer eins gegen Michael Zetterer verloren hatte, auf seine neue Aufgabe.

Kramer: "Er wird uns Sicherheit und Ruhe vermitteln"

Insgesamt kam Kapino, der neun Länderspiele für Griechenland machte, neben seinen 18 Einsätzen in der 2. Liga auch schon viermal in der Bundesliga zum Einsatz. "Stefanos hat in der Rückrunde der abgeschlossenen Saison als Leihgabe in Sandhausen als Stammtorhüter wertvolle Spielpraxis sammeln können und befindet sich daher im Rhythmus. Er wird uns auf dieser Position Sicherheit und Ruhe vermitteln können und soll dabei seine Erfahrung in die Mannschaft einbringen", freut sich auch Coach Frank Kramer auf den neuen Mann.