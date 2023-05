Bielefeld holt Big Points in Lautern - Remis im Verfolgerduell am Millerntor

Der Abstiegskampf in der 2. Liga spitzt sich zu: Bielefeld siegte in Lautern, Braunschweig ergatterte in Fürth einen Zähler. Am Freitag feierte Magdeburg. St. Pauli und Düsseldorf spielten im Verfolgerduell remis.

Das Verfolgerduell zwischen St. Pauli und Fortuna Düsseldorf am Samstagabend war spannend, wenngleich nicht unbedingt hochklassig. Die Kiezkicker erspielten sich in Hälfte eins klare Feldvorteile und auch ein Chancenplus, haderten jedoch mit fehlendem Spielglück: Als der Ball an Hoffmanns Arm sprang, ließ Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck zum Unmut der Hanseaten weiterspielen (38.). Kurz darauf scheiterte Hartel auch noch mit einem satten Fernschuss an der Latte (45.). Nach dem Seitenwechsel wurde es ausgeglichener, auch weil die Partie ein wenig verflachte. St. Pauli blieb engagiert, entwickelte aber kaum noch echte Gefahr, während die Düsseldorfer konsequent und aufmerksam verteidigten - und über Niemiec selbst an der Führung schnupperten: Der 21-Jährige traf Sekunden nach seiner Einwechslung den Querbalken (68.). Am Ende blieb es beim Remis, das beiden Teams im Aufstiegsrennen nur bedingt weiterhilft.

Bielefeld fährt Big Points ein

Arminia Bielefeld hat am Samstagnachmittag drei Big Points im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Die Ostwestfalen siegten dank eines späten Treffers von Serra (90.+7) mit 2:1 beim 1. FC Kaiserslautern und rücken durch den Sieg bis auf zwei Punkte an das rettende Ufer heran. Vor allem in Hälfte eins war der DSC das aktivere Team, Consbruch schoss seine Farben in Führung (15.). Bielefeld war dem 2:0 sogar näher als die Pfälzer dem Ausgleichstreffer, doch FCK-Keeper Luthe bewahrte sein Team vor einem höheren Pausenrückstand. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Roten Teufel einen Gang hoch, mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Nach dem späten Tor von Lobinger in der 88. Minute deutete Vieles auf ein Remis hin, doch Bielefelds Serra traf mit der quasi letzten Aktion der Partie, auf die der FCK keine Antwort mehr parat hatte.

Fürth verpasst vorzeitigen Klassenerhalt

Ein durchaus unterhaltsames Spiel lieferten sich die SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig, auch wenn das Niveau nicht durchgängig ansprechend war. Am Ende trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem leistungsgerechten 2:2. Die niedersächsischen Löwen gingen zweimal in Führung (Ujah, 10., Pherai, 47.), doch Fürths Green hatte jeweils die richtige Antwort parat (23., 54.). Fürth verpasste es durch das Remis, vor eigenem Publikum den Klassenerhalt vorzeitig einzutüten, ist diesem aber durch den einen Zähler sehr, sehr nahe. Auch für den auf Rang 14 notierten BTSV könnte der eine Punkt noch wichtig werden.

Kiel jubelt gegen den KSC

Im dritten Spiel am Samstagnachmittag besiegte Holstein Kiel den Karlsruher SC mit 2:1. Torschützen für die KSV waren Skrzybski (18.) und Porath (69.) Für die Badener war Jensen erfolgreich (75.). Beide Teams können bereits seit einiger Zeit für die kommende Saison planen.

Magdeburg feiert gegen den FCN den Klassenerhalt

Strauchler mit Folgen: Jannes Horn trifft ins eigene Tor. IMAGO/Eibner

Nürnberg begann beim ersten Zweitligaspiel in Magdeburg überhaupt recht ordentlich, ließ aber dann schnell nach. Bei den immer stärker aufkommenden Hausherren verzog Condé (30.) aus bester Position, ehe der leicht bedrängte FCN-Abwehrspieler Horn per Kopf ins eigene Tor traf. Nach einem kapitalen Fehlpass von Vindahl-Vertreter Klaus im Tor verfehlte Ceka das verwaiste Tor von der Mittellinie aus um Haaresbreite (41.).

Nach der Pause erwischte wieder der FCN den besseren Start - und diesmal traf er auch. Die blitzsaubere Flanke von Tempelmann verwertete der Ex-Magdeburger Lohkemper per Kopf ohne große Mühe (54.). Der FCN blieb zwar tonangebend, doch das Tor machte Magdeburg in Person von Ceka (68.). Nürnberg steckte aber nicht auf: Lohkempers 2:2 wurde wegen Abseits lange überprüft und dann anerkannt, es war der Endstand in Magdeburg. Der Aufsteiger hat damit den Klassenerhalt sicher, so weit ist Nürnberg noch nicht.

Sandhausen wacht zu spät auf: Rostock gewinnt Kellerduell

Weder Sandhausen noch Rostock nahmen vor dem Kellerduell Änderungen im Vergleich zur Vorwoche vor. Es war Rostocks Coach Alois Schwartz, der mit dieser Maßnahme mehr Erfolg hatte. Fröling schloss ein beherztes Solo zur Führung in der 17. Minute ab, 20 Minuten später stellte sich Sicker im Strafraum gegen Pröger ungeschickt an - den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte zum 2:0. SVS-Coach Kleppinger wechselte zur Pause doppelt, und prompt schaltete das Team vom Hardtwald einen Gang höher. In der 54. Minute brachte Bachmann die Hoffnung mit einem wuchtigen Kopfball zurück und bemühte sich direkt um den Ausgleich. El-Zeins Tor zum 2:2 wurde allerdings einkassiert, weil Ademi das Leder mit dem Arm abgefälscht hatte, Esswein ließ eine aussichtsreiche Gelegenheit liegen (83.). Letztlich brachte Rostock den Vorsprung über die Zeit. Mit dem vierten Sieg in Folge ist der Klassenerhalt für die Kogge nun greifbar, während am Hardtwald langsam die Lichter ausgehen.

Top drei am Sonntag auf Reisen

Am Samstagabend steigt unter anderem das Verfolgerduell um den Aufstieg zwischen St. Pauli und Fortuna Düsseldorf. Tags darauf gehen dann die drei topplatzierten Teams Darmstadt 98 (in Hannover), Heidenheim (in Paderborn) und Hamburger SV (in Regensburg) allesamt auswärts ins Rennen.