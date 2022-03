Bielefeld: Guten Mutes gegen böse Zahlen

Gegen den Abstieg, gegen Augsburg und gegen eine ziemlich schlechte Bilanz geht es für Arminia am Freitagabend. Trainer Frank Kramer zeigt sich zuversichtlich. Ob drei zuletzt eingeschränkt spielfähige Akteure dabei sind, entscheidet sich kurzfristig.

Statistiken sind dazu da, um sie zu fälschen, heißt es weitläufig. Oder aber zu verändern. Dies versuchen die Bielefelder an diesem Spieltag gegen den FC Augsburg. Arminia ist gegen den FCA in Pflichtspielen noch gänzlich ohne Sieg. In der Bundesliga gab es in bisher drei Duellen zwei Punkte, in gemeinsamen Zweitligazeiten gewann Augsburg alle vier Vergleiche. Damit nicht genug: Im eigenen Stadion, wo an diesem Freitagabend der nächste Vergleich mit den Süddeutschen ansteht, verloren die Ostwestfalen sogar alle drei Partien - eben jene zwei in der 2. Liga sowie die letztjährige in der Bundesliga mit 0:1.

"Da muss man nichts verschweigen", sagt Trainer Frank Kramer, der die bösen Zahlen nicht unter den Tisch kehren will. "Statistiken muss man sich stellen und versuchen, dagegen anzugehen." Insofern könne die bisherige Bilanz seines Klubs gegen den anstehenden Gegner auch eine Motivation dafür sein, etwas zu verändern. "Es sind ja Dinge, die in der Vergangenheit liegen. In der Gegenwart jedoch hat man immer die Gelegenheit, dagegenzuwirken," zeigt sich Kramer guten Mutes.

In den Fuggerstädtern sieht der 49-Jährige einen "Konkurrenten, der das gleiche Ziel hat wie wir". Es geht um den Verbleib in der 1. Liga. "Dafür arbeiten sie in Augsburg so hart wie wir, sind punktemäßig nah bei uns." Angesichts der Tabellenkonstellation von einem möglicherweise vorentscheidenden "Sechs-Punkte-Spiel" zu sprechen, ist jedoch bekanntermaßen nicht Kramers Art. "Auch danach sind noch neun Spiele zu spielen und 27 Punkte zu vergeben. Jedes Pünktchen, jedes Unentschieden und jeder Sieg ist da Balsam und kann hilfreich sein."

Fragezeichen hinter einem Trio

Personell konnte der Coach im Wochenverlauf aus dem Vollen schöpfen. Die erkrankten Manuel Prietl und Cedric Brunner sowie Janni Serra, der in Leverkusen einen schmerzhaften Schlag auf den Fuß bekommen hatte, sind somit grundsätzlich Kandidaten für das Spieltagsaufgebot. Aber: "Es muss sich beim Spieler auch immer das Gefühl und die Zuversicht entwickeln, für einen Einsatz bereit zu sein, auch wenn man sich okay fühlt. Man muss die Überzeugung haben: ich bin absolut bereit." Zweifel blieben zunächst, hinter dem Trio steht bis zum Spiel weiterhin ein Fragezeichen.