Bielefeld gewinnt das Rennen um Nürnbergs Hack

Robin Hack verlässt den Zweitligisten 1. FC Nürnberg und wechselt mit sofortiger Wirkung eine Etage höher zu Arminia Bielefeld.

Robin Hack hatte zumindest seinen Abgang vom 1. FC Nürnberg selbst publik gemacht: "Heute ist für mich der Tag gekommen, um Abschied zu nehmen und mich bei euch zu bedanken", richtete er sich am Montag in einem Instagram-Post an die Club-Fans. Nun steht auch der neue Arbeitgeber Hacks fest: Arminia Bielefeld gewann das Rennen um den begehrten Dribbler, wie der Klub am Montagabend offiziell mitteilte.

Denn an Hack zeigten zudem auch der FC Augsburg sowie Borussia Mönchengladbach Interesse. Hack entschied sich aber für den Gang nach Ostwestfalen. Auf der Alm trifft er einen alten Bekannten wieder: Unter DSC-Coach Frank Kramer spielte er einst bei verschiedenen DFB-Juniorenteams. Auf der Alm erhält Hack einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2025.

Hack: "Sehr vieles hat für Bielefeld gesprochen"

Über die Ablösemodalität wurde Stillschweigen vereinbart. "Sehr vieles hat für meinen Wechsel nach Bielefeld gesprochen: der Trainer, der mich kennt und mich unbedingt haben wollte, das super Stadion und die super Fans", wird Hack von der Arminia zitiert: "Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe."

Robin ist ein spannender Spieler, der sein Potenzial noch nicht komplett ausgeschöpft hat. Frank Kramer

Kramer freut sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit: "Ich kenne Robin aus meiner Zeit in Hoffenheim sowie durch die beiden gemeinsamen Jahren in der deutschen U-19- und U-20-Nationalmannschaft schon sehr lange und gut. Robin ist ein technisch versierter und dynamischer Offensivspieler mit Zug zum Tor und einem guten Abschuss. Er ist ein spannender Spieler, der sein Potenzial noch nicht komplett ausgeschöpft hat. Daran wollen wir mit ihm arbeiten."

Hack wurde im Nachwuchsleistungszentrum von 1899 Hoffenheim ausgebildet. Im Sommer 2019 wechselte er zum 1. FC Nürnberg, für den Club erzielte er in 55 Zweitligapartien 14 Tore.