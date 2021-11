Bielefeld: Geschäftsführer Arabi äußert sich zur Trainer-Debatte

Noch ohne Sieg findet sich Arminia Bielefeld auf Platz 17 wieder. Trainer Frank Kramer steht bei den Fans stark in der Kritik, für Samir Arabi ist eine Debatte um den Coach aber gar keine.

Der Sport-Geschäftsführer der Arminia fand bei der Pressekonferenz vor dem Spiel beim VfB Stuttgart am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) klare Worte: "Die Trainerfrage stellt sich nicht. Mit keiner Pore unseres Körpers denken wir darüber nach, auf der Position eine Veränderung herbeizuführen. Das ist völlig unabhängig vom Ergebnis der Partie in Stuttgart und auch der darauffolgenden Spiele", sagte der 42-Jährige. "Wir handeln aus voller Überzeugung. Wir haben eine klare Idee, die dahinter steckt. Und davon rücken wir nicht ab. Wir sind mit der Arbeit des gesamten Trainerteams zufrieden."

Jedes Jahr Abstiegskampf?

Für Arabi geht es nun darum, gemeinsam und mit aller Macht darum zu kämpfen, in Bielefeld eine weitere Saison Bundesliga zu realisieren. "Das wird jedes Jahr so sein", erklärte er. "Natürlich sind wir unzufrieden mit der Punkteausbeute, es gibt Dinge, die optimiert werden können. Daran arbeiten wir und hoffen, dass schnellstmöglich positive Ergebnisse dabei herauskommen."

Frank Kramer haben die Unmutsäußerungen der Fans nicht kalt gelassen, sein Fokus liegt aber voll auf der Begegnung in Stuttgart. "Ich bedanke mich für den außerordentlichen Vertrauensbeweis durch die sportliche Leitung", sagte der Trainer, der alles dafür tun wird, um sportlich erfolgreich zu sein.

An das Schwabenland haben er und die Arminia aber gute Erinnerungen. Denn der 22. Mai war ein Feiertag für den DSC. Mit einem 2:0 beim VfB Stuttgart schafften die Bielefelder im letzten Spiel der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der Bundesliga. Seit diesem Datum warten die Ostwestfalen aber auf einen Sieg in der höchsten deutschen Spielklasse. "Alles, was einem ein gutes Gefühl gibt, nehmen wir mit", sagte Kramer. "Es ist aber ein ganz anderes Spiel und eine andere Situation."

Vasiliadis in der Startelf? Geduld mit Pieper

Die Mannschaft könnte gegenüber der Mainz-Partie ein anderes Gesicht bekommen. Eine Rückkehr von Innenverteidiger Joakim Nilsson ist wahrscheinlich, auch ein Einsatz von Rechtsverteidiger Cedric Brunner ist angedacht. Zudem könnte sich Sebastian Vasiliadis zum ersten Mal in der Startelf wiederfinden, nachdem der Deutsch-Grieche gegen Mainz seine ersten zwölf Minuten überhaupt für die Arminia absolviert hat. Nicht rütteln wird Kramer an Innenverteidiger Amos Pieper, der zuletzt mehrfach gepatzt hatte. "Amos ist ein wichtiger Spieler, wir haben ein wachsames Auge auf seine Leistungen und sein Pensum", sagte Kramer. "Man muss ihm das Vertrauen schenken."

Erfreuliche Nachrichten gibt es auf der Finanzseite. Mit der NTT Data Business Solutions AG kann die Arminia das zwölfte Mitglied im Bündnis Ostwestfalen begrüßen. "Es ist der erste neue Bündnispartner", sagt Finanz-Geschäftsführer Markus Rejek. Damit ist das Unternehmen Mitgesellschafter der DSC Arminia GmbH & Co. KG, das Ganze geht einher mit der Kapitalerhöhung der Spielbetriebsgesellschaft um zwei Millionen Euro.