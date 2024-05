Ende in Bielefeld, der SC Freiburg II fährt den ersten Saisonsieg ein. Den brotlosen Bemühungen der Arminia steht am Ende die gnadenlose Effizienz der Breisgauer gegenüber. Auch wenn die Hausherren spielerisch lange gut aussahen, geht der Sieg für den Sport-Club insgesamt in Ordnung.

Abpfiff

90' +6 Wieder Klos per Kopf, wieder pariert Jantunen.

90' +4 Und der wird gefährlich! Lannerts Hereingabe landet auf dem Kopf von Klos, dessen Kopfball von Jantunens Armen an die Latte und wieder zum Keeper prallt. Den Gastgebern fehlt heute einfach das Spielglück.

90' +3 Noch einmal Eckball für Bielefeld.

90' Ganze sechs Minuten werden nachgespielt, der Arminia bleibt also noch Zeit. Spielerisch kommt aber schon seit einigen Minuten nichts mehr.

89' Gelbe Karte (Bielefeld)

Gohlke



85' Ganz Bielefeld fordert einen Handelfmeter, doch für den Unparteiischen Assad Nouhoum ist das zu wenig.

84' Die Hausherren mühen sich hier ab und werfen alles nach vorne. Doch Freiburgs Hintermannschaft ist einfach nicht zu knacken.

82' Sarenren Bazee spiegelt die Chance aus der 52. Minute! Wieder will der Joker per Querpass Klos bedienen, wieder gerät dieser etwas zu kraftvoll.

76' Shipnoskis Versuch aus der zweiten Reihe wird geblockt.

75' Gelbe Karte (Bielefeld)

Boujellab

Zu leicht geht der Joker im Sechzehner gegen Bouebari zu Boden und sieht Gelb für eine Schwalbe.

70' Weltklasse von Jantunen! Klos verwertet einen Flanke aus dem Halbfeld direkt und drückt die Kugel volley ins linke untere Eck. Freiburgs Keeper taucht ab und pariert überragend, ist dann am Boden liegend sogar noch bei Shipnoskis Nachschuss zur Stelle!

68' Wie nach dem ersten Treffer kann sich die Arminia nicht gut schütteln. Freiburg steht nun wieder solide und verhindert gefährliche Vorstöße der Hausherren.

61' 0:2 Tor für Freiburg II

Johansson (

Linksschuss, Linksschuss, Bouebari Das 2:0 aus dem Nichts! Johansson wird auf dem rechten Flügel nicht angegriffen, so zieht der Außenspieler dankend ins Zentrum. Der Abschluss wird noch leicht abgefälscht, so ist Kersken irritiert und kann das Leder nicht mehr parieren. Unten links schlägt die Kugel in die Maschen ein.

61' Eine halbe Stunde bleibt, die Arminia ist das klar spielbestimmende Team. So langsam müssen die Hausherren ihre Dominanz aber in einen Torerfolg ummünzen.

59' Baur zirkelt den Freistoß zwar in die Mauer, Fahrners Nachschuss wird aber durchaus gefährlich und fliegt knapp links vorbei.

58' Gelbe Karte (Bielefeld)

Lannert

Lannert holt Stark kurz vor dem Sechzehner von den Beinen, keine schlechte Position...

53' Bielfeld kommt deutlich stärker als noch in Hälfte eins aus der Kabine. Vom Sport-Club ist in diesem Abschnitt noch nichts zu sehen.

52' Ein Traumpass von Schreck findet in der Tiefe Sarenren Bazee, der in den Sechzehner eindringt. Der Joker muss nur querlegen, diesen Pass spielt er aber zu druckvoll. Klos gibt alles, kommt aber nicht mehr an den Ball - Chance vertan.

49' Schreck setzt ein erstes Ausrufezeichen! Der Mittelfeldspieler kratzt am Tor des Monats, als sein Vollspannschuss auf den linken Winkel zurauscht. Jantunen kann nur hinterherschauen und hat Glück, dass Zentimeter fehlen.

48' Gelbe Karte (Freiburg II)

Bichsel



47' Gelbe Karte (Bielefeld)

Biankadi



46' Weiter geht's. Die Arminia wechselt dreifach und bringt unter anderem Vereinslegende Klos auf den Rasen.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Pause in Bielefeld, die Leistung ihres Teams quittieren die heimischen Anhänger mit Pfiffen. Die Pausenführung für die Gäste aus dem Breisgau geht in Ordnung, im Angriffsdrittel hat die Arminia bisher schlicht zu wenig Ideen.

Halbzeitpfiff

45' Wintzheimer! Weil Yildrim Einsatz zeigt und einen Ball noch vor der Grundlinie erläuft und dann den Angreifer im Zentrum findet, kommt dieser volley zum Abschluss. Aus der Drehung versucht Wintzheimer es direkt und verfehlt den Freiburger Kasten nur knapp.

42' Gelbe Karte (Freiburg II)

Rüdlin

Der Freiburger Kapitän unterbindet einen Vorstoß von Shipnoski per Foul.

41' Gelbe Karte (Bielefeld)

Wörl



40' Freiburg fährt hier vor der Pause nochmal hoch. Erst bricht die U 23 zweimal über rechts durch, dann bringt ein Fernschuss von Lungwitz aus 25 Metern das Stadion zum Raunen, als das Leder haarscharf am linken Lattenkreuz vorbeirauscht.

38' Biankadis Abschluss aus der zweiten Reihe provoziert Jantunen höchstens zu einem halbherzigen Hüpfer, weit über das Tor zischt die Kugel.

37' Eine spektakuläre Rettungsaktion Belkahias verhindert, dass ein langer Ball hinter die Bielefelder Viererkette segelt. Wichtige Rettungsaktion, Al Ghaddioui stand schon in den Startlöchern.

35' Knappe 35 Minuten sind gespielt, das Drittliga-Schlusslicht macht seine Sache bisher sehr gut. Seit dem Treffer steht der SC solide, Bielefeld findet den nötigen Rhythmus nicht.

30' Ein Einwurf wird gefährlich, weil Gohlke den Ball per Kopf auf Belkahia verlängert. In bester Stürmer-Manier pflückt der die Kugel mit der Brust herunter, für einen Abschluss auf Angreifer-Niveau reicht es dann aber nicht - klar vorbei.

28' Die Partie findet nun hauptsächlich im mittleren Drittel statt, der Sport-Club hat sich seit einigen Minuten weiter zurückgezogen und steht äußerst kompakt. Bielefeld fehlen bislang die zündenden Ideen in der Offensive, zu vorhersehbar laufen die Angriffe der Arminia bisher ab.

24' Wieder trägt die Arminia einen Angriff ordentlich vor, wieder wird das Tempo aber etwas verschleppt - so kann sich die Freiburger Defensive formieren.

21' Auf der Gegenseite verpasst Al Ghaddioui das 2:0! Nach einer Flanke von rechts segelt der Angreifer akrobatisch im Sechzehner zum Ball, befördert das Leder aber volley knapp am linken Pfosten vorbei.

20' Bielefeld kontert! Yildrim wird auf rechts freigespielt und treibt die Kugel bis zur Grundlinie. Den Abschluss nach einem Pass in den Rückraum setzt Oppie aber Fahrner an die Brust, da war mehr drin.

19' Belkahia geht im Sechzehner zu Boden, das Publikum beschwert sich lautstark - für einen Strafstoß war der leichte Schubser aber zu wenig.

17' Gelbe Karte (Freiburg II)

Baur

Baur holt sich direkt die nächste ab, weil er Schreck ungestüm im Mittelfeld von den Beinen holt.

16' Gelbe Karte (Freiburg II)

Johansson

Völlig unnötig spielt Johansson den Ball bei einem Bielefelder Einwurf weg und sieht Gelb.

15' Freiburg hat durch den Treffer Selbstbewusstsein getankt, Bielefeld ist etwas von der Rolle. So hat sich die Arminia den Start nicht vorgestellt.

10' 0:1 Tor für Freiburg II

Bichsel (

Rechtsschuss) Rechtsschuss) Der erste Torschuss sitzt! Die Freiburger spielen eine Ecke kurz aus, die anschließende Flanke köpft Yildrim sträflich zentral dem aufgerückten Bichsel vor die Füße. Aus 15 Metern lässt der sich nicht zweimal bitten und drückt die Kugel mit der Innenseite ins rechte Eck. Auch weil der Versuch noch abgefälscht ist hat Kersken keine Chance.

7' Bei Kersken und Oppie stimmt die Abstimmung nicht, beinahe ist Johansson der lachende Dritte. Freiburgs Außenspieler ist aber einen Schritt zu spät, Bielefelds Hintermannschaft kann entschärfen.

5' Die Gastgeber lassen in diesen ersten Minuten viel den Ball laufen, Freiburgs U 23 wartet erstmal ab.

4' Die Stimmung ist ausgezeichnet, zahlreichen Arminia-Anhänger machen mächtig Lärm.

2' Kersken sorgt für ein erstes Raunen auf den Rängen, als der Keeper sich etwas zu viel Zeit lässt und beinahe von Al Ghaddioui in einen Zweikampf verwickelt wird. Gerade rechtzeitig kann der Schlussmann aber klären.

1' Der Ball rollt, die Gäste stoßen an.

Anpfiff

13:54 Uhr Freiburgs Trainer Thomas Stamm: "Nur zwei Punkte aus fünf Spielen, das wurmt uns. Der Tabellenplatz ist nach nur fünf Spieltagen noch nicht so aussagekräftig, zwei Punkte sind uns aber zu wenig. Wir müssen ein paar Dinge verändern, das haben wir versucht in den letzten Wochen anzugehen."

13:51 Uhr Arminia-Coach Mitch Kniat: "Wir hatten eine gute Trainingswoche. Mit dem Spielaufbau war ich letzte Woche zufrieden, wir brauchen aber noch mehr Zug zum Tor. Das waren unsere Inhalte."

13:19 Uhr Freiburg-Trainer Thomas Stamm verändert sein Team nach dem 0:2 gegen Rot-Weiss Essen vierfach: Jantunen, Lungwitz, Ambros und Al Ghaddioui laufen für Uphoff, Stark, Makengo und Adamu auf.

13:13 Uhr Zum Personal: Bielefelds Trainer Mitch Kniat schickt beinahe dieselbe Elf ins Rennen, die sich beim 1:1 bei Viktoria Köln spät einen Punkt erkämpft hat. Lediglich im Mittelfeld ersetzt Wörl Geerkens (Bank).

13:01 Uhr Doch auch bei der Arminia läuft es nicht rund, mit fünf Punkten nach fünf Spielen rangiert der Zweitliga-Absteiger auf Rang 14. Das Team von Mitch Kniat will schleunigst in die Erfolgsspur finden.