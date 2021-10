Sieg gegen Almelo: Bielefelder Lichtblicke mit Serra & Co.

In einem zuvor nicht angekündigten Privatspiel gegen den niederländischen Erstligisten Almelo setzte sich Arminia am Donnerstag in veränderter Formation durch. Für gute Nachrichten sorgten dabei unter anderem drei Neuzugänge.

Es war ein Privatspiel auf neutralem Platz, das aus organisatorischen Gründen im Vorfeld nicht öffentlich angekündigt worden war: Bei einem Testspiel "auf halber Strecke" im westfälischen Emsdetten schlug Arminia Bielefeld am Donnerstag Heracles Almelo aus der niederländischen Eredivisie mit 2:1 (1:1). "Den Sieg haben sie sich verdient", resümierte Frank Kramer nach den 90 Minuten über den Auftritt seiner Spieler. "Sie hatten sich ins Spiel reingebissen und es am Ende gut gemacht."

Der Trainer war die Partie ohne seine vier aktuellen Nationalspieler angegangen: Joakim Nilsson (Schweden) und Alessandro Schöpf (Österreich) weilen bei ihren heimischen Teams, der österreichische Junioren-Auswahlspieler Patrick Wimmer (Kehlkopfprellung und Adduktorenblessur) sowie auch Andres Andrade (Panama, muskulärer Probleme) verzichteten kurzfristig auf ihre Reisen und erholen sich in Bielefeld.

Laursen setzt auf rechts Akzente

Der übrige Kader präsentierte sich neu formiert in einem 5-2-3, in dem ungewohnt rechts Jacob Laursen sowie links Lennart Czyborra die Abwehr-Dreierreihe mit Amos Pieper im Zentrum flankierten. Laursen, der zuletzt ansteigende Form verriet, setzte prompt einen besonderen Akzent, als er in der 43. Minute die Heracles-Führung zum Pausenstand egalisierte.

Vasiliadis und Fernandes kommen erstmals länger zum Zug

In der zweiten Halbzeit sorgten unter anderem die Sommer-Neuzugänge für Lichtblicke. So gelang Janni Serra in der 54. Minute der Siegtreffer - "nur" per Elfmeter zwar, doch das Erfolgserlebnis tat dem bisher nur schwer in die Saison findenden Stürmer zweifellos gut. Erfreulich aus Sicht der Ostwestfalen zudem: Mit der Mainzer Leihgabe Edimilson Fernandes (nach COVID-Erkrankung) und dem Ex-Paderborner Sebastian Vasiliadis (nach Syndesmoseriss) kamen im zentralen Mittelfeld erstmals über jeweils eine Halbzeit zwei Akteure länger zum Zuge, die durchaus im nächsten Bundesligaspiel am Sonntag in einer Woche beim FC Augsburg eine wichtige Rolle spielen könnten.