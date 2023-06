Bielefeld: Geerkens kommt aus Düsseldorf

Tom Geerkens verstärkt Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt aus der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf auf die Alm.

Arminia Bielefeld bastelt weiter am Kader für die neue Saison in der 3. Liga, der aktuellste Neuzugang heißt Tom Geerkens und kommt von Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Bei F95 spielte Geerkens hauptsächlich in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West, wo er drei Spielzeiten bestritt. In 74 Spielen gelangen dem zentralen Mittelfeldspieler zwei Tore.

Drei Kurzeinsätze bei den Profis

In Düsseldorfs Profimannschaft kam Geerkens in der abgelaufenen Saison auf drei Kurzeinsätze und zwar in den zwei Spielen gegen Sandhausen und gegen seinen neuen Klub Bielefeld. "Tom ist im defensiven Mittelfeld sehr flexibel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Regionalliga unter Beweis gestellt. Es ist klasse, ihn als Typen und Spieler in unserem Team zu haben. Ich freue mich sehr, dass Tom jetzt den Weg der Arminia mitgestalten wird", wird DSC-Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel auf der vereinseigenen Website zitiert.

Geerkens selbst war vom Weg der Arminia "sofort überzeugt" und freut sich "mit der neuen Mannschaft etwas aufzubauen und mit meinen neuen Teamkollegen loszulegen". Er wisse, dass es keine leichte Aufgabe ist, "aber genau darauf habe ich Bock".