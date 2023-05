Bielefeld, FCN, Braunschweig: Kwasniok-Vorfall "verändert die Vorzeichen"

Was geht, 2. Liga? 27.05.2023

1:37Der Abstiegskampf in der 2. Liga dreht sich nur noch um die Frage: Wer muss in die Relegation? Der Vorfall rund um den Trainer von Nürnberg-Gegner Paderborn verändert für kicker-Reporter Sebastian Wolff die Vorzeichen am 34. Spieltag.