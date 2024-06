Bielefeld erfüllt Özkans Wechselwunsch nach Aue

Can Özkan wechselt innerhalb der 3. Liga von Arminia Bielefeld zum FC Erzgebirge Aue. Der 24-Jährige erhofft sich dadurch mehr Einsatzzeiten.

Der gebürtige Bielefelder Can Özkan verlässt zur neuen Saison die Arminia, der er sich erstmals im Jahr 2012 angeschlossen hatte. "Can ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, sich bei einem neuen Verein beweisen zu können und damit die Möglichkeit auf mehr Spielzeit zu erhöhen", werden Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat in einer Mitteilung der Arminia zitiert.

Beim FC Erzgebirge Aue unterschrieb Özkan einen Zweijahresvertrag bis 2026. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

"Der Schritt ist ihm als gebürtigen Bielefelder sicherlich nicht leicht gefallen. Umso mehr freuen wir uns, Can von einem Wechsel ins Erzgebirge überzeugt zu haben", erklärte FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich.

"Wir haben uns sehr intensiv mit dieser Personalie beschäftigt und sehen in Can Özkan genau jene Fähigkeiten und Tugenden, die wir für die wichtige Position zentral vor der Abwehr benötigen. Er ist ausgesprochen lauf- und zweikampfstark, bildet damit eine sinnvolle Ergänzung zu seinen neuen Mitspielern im FCE-Trikot", so Heidrich weiter.

"Aue hat sich sehr um mich bemüht"

Özkan durchlief bei der Arminia die Jugendmannschaften des Nachwuchsleistungszentrum und feierte 2018 sein Profidebüt für den DSC in der 2. Bundesliga. Nach den Stationen Alemannia Aachen, Naestved BK, Fortuna Düsseldorf II und Borussia Dortmund II wechselte er im vergangenen Sommer zurück nach Bielefeld. In der abgelaufenen Drittliga-Saison kam er auf 21 Einsätze und zwei Torvorbereitungen für die Ostwestfalen.

Im Erzgebirge erhofft er sich künftig noch mehr Einsatzzeiten. "Aue hat sich sehr um mich bemüht, deshalb gehe ich den Schritt voller Überzeugung und Neugier. Die direkten Duelle im Erzgebirgsstadion haben schon erahnen lassen, dass mich eine großartige Atmosphäre erwartet", berichtete der 24-jährige defensive Mittelfeldspieler.