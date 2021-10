Bielefeld: De Medina will nicht weglaufen

Seine Vielseitigkeit ist zugleich sein Problem bei Arminia: Überall einsetzbar, aber auf keiner Position klar vorne ist Nathan de Medina dort. Doch der Belgier nimmt es sportlich und zeigt Professionalität.

Eigentlich gehe es ihm richtig gut am Teutoburger Wald. "Ich habe bei meinem ersten Wechsel ins Ausland nicht erwartet, das alles so perfekt organisiert ist wie hier", schwärmt Nathan de Medina, der in der vergangenen Saison vom aktuellen belgischen Zweitligisten Royal Excel Mouscron zu Arminia gewechselt war. "Mit meiner Freundin und mit meinem Hund kann man sich in Bielefeld sehr wohl fühlen." Was privat gilt, gilt grundsätzlich auch für das Sportliche. "Ich habe hier nette Kollegen um mich herum. Aber natürlich hängt irgendwie doch alles davon ab, ob ich spiele oder nicht."

In diesen Tagen, in denen andere Ausländer der Bundesliga mit ihren Heimatauswahlen Länderspiele bestreiten, fällt es dem 24-Jährigen etwas schwerer in Ostwestfalen zu verweilen. Dort zählte er bislang eher selten zur ersten Wahl. 21 Spiele sind es inzwischen insgesamt dennoch im Oberhaus, aber auch in dieser Saison erst ein einziges von Beginn an - beim Bielefelder 1:3 in Mönchengladbach am 4. Spieltag.

"Ich habe bei meinem Einsatz einen guten Job gemacht", behauptet de Medina und die kicker-Note 3,0 bestätigt ihn. "Ich war glücklich, dass der Trainer das sehen konnte. Ich habe lange auf meine Chance gewartet."

Vielseitig - aber eben auf keiner Position gesetzt

Sie kam, weil mit Amos Pieper ein wichtiger Spieler, dem ansonsten in Bielefeld das Prädikat "gesetzt" anhängt, passen musste. Als der Innenverteidiger nach seiner Sprunggelenkverletzung fit zurückkehrte, musste de Medina wieder weichen. Natürlich sei er ein bisschen enttäuscht. Jedoch: "Es gibt Spieler, auf die der Trainer besonders zählt und bei denen auch der Klub weiß, wie wichtig sie sind", sagt er, und fügt über sich selbst hinzu: "Gute Spiele gibt es immer, aber mein Anspruch ist es, über eine ganze Saison alles zu geben und gut zu spielen. Eine gute Saison zu spielen - das Ziel habe ich, sitze jetzt aber wieder draußen."

Der Belgier, der auch die Nationalität des afrikanischen Inselstaates Kapverde besitzt, gilt in Bielefeld als idealer Back-up in der Defensive, weil er prinzipiell dort alle Positionen spielen kann, dabei zweikampfstark und robust agiert. Doch wie so oft ist diese Vielseitigkeit zugleich ein Nachteil, denn aktuell ist de Medina nirgends die absolute Nummer eins auf einer Position.

"Ich kann dem Team helfen, auch links oder anderswo. Ich bin sehr vielseitig, aber ich weiß auch selbst, was meine beste Position ist", sagt der Brüsseler Junge, der im Stadtteil Etterbeek der belgischen Metropole zur Welt kam und quasi nebenan beim RSC Anderlecht ausgebildet wurde. "Meine beste Position ist rechts in der Innenverteidigung, da habe ich das Gefühl, meine beste Leistung bringen zu können."

"Meine Zeit wird kommen"

Die augenblickliche Lage Arminias in der Tabelle gefällt auch de Medina naturgemäß nicht. "Wir haben ein gutes Team. Aber wenn man unsere Situation sieht, weiß jeder, dass es Zeit wird, einige Dinge zu ändern. Wir müssen unsere Zuversicht behalten." Dinge ändern - daran möchte er mithelfen. "Wenn es nicht so gut läuft, hat man als Reservespieler immer die Hoffnung, zeigen zu können, dass man es besser machen kann."

Noch bis 2023 läuft der Vertrag in Bielefeld. Weglaufen möchte er nicht von dort. "An einen vorzeitigen Wechsel denke ich überhaupt nicht. Es ist jetzt nicht die Zeit, gehen zu wollen. Besser ist es, so geduldig zu bleiben, wie ich es bisher immer war", zeigt er Professionalität. "Ein Wechsel, noch dazu in eine tiefere oder schwächere Liga würde überhaupt keinen Sinn machen. Beim belgischen Verband kennen sie mich natürlich, aber für die Auswahl muss ich in einer Top-Liga wie der Bundesliga spielen. Das Problem ist: Seit ich in Deutschland bin, spiele ich nicht mehr so oft..."

Und dennoch, besagte Zuversicht lebt Nathan de Medina auch persönlich vor, wenn er zu seinen Perspektiven bei Arminia sagt: "Ich habe bisher immer getan, was ich tun konnte. Meine Zeit wird kommen, daran glaube ich."