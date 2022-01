Bielefeld-Coach Kramer über "Haifisch" Augsburg und den Pepi-Deal

Arminia Bielefeld hat seinen Kader in der Winterpause mit Routinier Gonzalo Castro (34) und dem türkischen Talent Burak Ince (17) ergänzt. Mit dem FC Augsburg hat ein Konkurrent im Abstiegskampf ganz anders zugeschlagen - und sorgt damit für einen zusätzlichen Ansporn.

In der Tabelle sind es aktuell zwei Punkte, die Arminia Bielefeld hinter dem FC Augsburg liegt. Die vor allem kurz vor der Winterpause hergestellte Schlagdistanz zum rettenden Ufer, an dem sich der FCA auf Tabellenplatz 15 aktuell befindet. Auf dem Transfermarkt, das bekamen die Ostwestfalen dieser Tage vor Augen gehalten, liegen jedoch ganz offensichtlich Welten zwischen diesen beiden Abstiegskandidaten.

Augsburg legte im Kampf um den Klassenerhalt mit Stürmer Ricardo Pepi nach. 16 Millionen Euro ließen sich die bayerischen Schwaben den amerikanischen Nationalstürmer vom FC Dallas kosten. Die Reaktion dazu von Arminia-Trainer Frank Kramer: "Wow, Hut ab!"

Für Klos kommt ein Trio infrage, das vorige Saison noch zweitklassig spielte

Der Coach muss dieser Tage überlegen, wie er seinen Sturm-Routinier Fabian Klos nach seinem Platzverweis in Leipzig (2:0) zum Hinrundenabschluss in den kommenden beiden Spielen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Freiburg und anschließend gegen die SpVgg Greuther Fürth ersetzen soll. Die Wahl dürfte normalerweise auf Janni Serra fallen, der schon bei den beiden siegreichen Spielen vor der kurzen Pause auf dem Feld stand, "auch Bryan Lasme und Florian Krüger können in vorderster Front spielen", merkt Kramer an. Kurzum: drei Spieler, die bis zum vergangenen Sommer zweitklassig gespielt haben. Serra (Kiel) und Krüger (Aue) in Deutschland, Lasme (Sochaux) in Frankreich.

Millionen-Mann Pepi, wenn auch erst 18, ist da schon eine andere Hausnummer. Eine, "die da inzwischen möglich ist beim FC Augsburg durch den Investor, der da eingestiegen ist", sagt Kramer. "Da sieht man, in welchem Becken wir unterwegs sind, mit welchen Haifischen wir konkurrieren müssen." Zugleich ist es für die Arminia jedoch der Ansporn, es finanziell derart einteilten Klubs zu zeigen, ihnen die Stirn zu bieten. "Wir müssen mit unseren Waffen kämpfen", unterstreicht der Trainer. "Das geht bei uns über die Geschlossenheit, über das Team." Und über die Weiterentwicklung der eigenen Spieler. Wie Serra, Krüger oder Lasme, von denen man sich nach dem ersten Halbjahr im deutschen Oberhaus einen Schritt erwartet.

Die Arminia will sich freischwimmen im Abstiegskampf, Kramer weiß spätestens seit dem Pepi-Deal: "Augsburg ist ein anderer Haifisch, als wir es sind. Das nimmt man zur Kenntnis. Wenn es auf den Platz geht, wollen wir zeigen, dass wir mit unseren Waffen konkurrieren können."