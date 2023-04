Bielefeld: Böllerwurf sorgt für Spielunterbrechung

Das Zweitliga-Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf (2:2) musste in der Anfangsviertelstunde wegen eines Böllerwurfs unterbrochen werden.

In der 13. Minute war ein Böller von der Tribüne geworfen worden und neben Bielefelds Torhüter Martin Fraisl explodiert. Der 29-Jährige hielt sich daraufhin das Ohr und musste kurz behandelt werden, hatte die Szene ansonsten aber offenbar unbeschadet überstanden. Trotzdem wurde der Torhüter während einer Spielunterbrechung untersucht.

Ort des Geschehens war der Bereich vor der Zuschauertribüne, auf der sich der Düsseldorfer Gäste-Fanblock befand. Ob der Böller tatsächlich auch von dort aus in Richtung des Spielfelds flog, ist noch unklar. Der durch die Explosion verursachte Knall war jedenfalls deutlich in der Schüco-Arena und in der TV-Übertragung zu hören gewesen.

Das Zweitliga-Spiel zwischen der weiter im Abstiegskampf steckenden Bielefelder Arminia und der sich im Verfolgerfeld der Spitzengruppe befindenden Düsseldorfer Fortuna endete 2:2.